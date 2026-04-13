Emotivo reencuentro entre la astronauta Christina Koch tras su regreso de la luna

La astronauta Christina Koch compartió un emotivo video de cómo fue el reencuentro con su mascota al regresar el espacio.

La astronauta Christina Koch compartió un emotivo momento en sus redes sociales sobre el encuentro con su mascota tras volver al espacio como parte de la misión Artemis II.

"Sigo bastante segura de que yo fui la parte más feliz de este reencuentro", escribió Koch junto a dos videos y una fotografía con su perro Sadie.

En el video se observa cómo Sadie la espera en la puerta y al entrar la recibe emocionada, mueve su cola y gira alrededor de ella, constantemente, mientras la astronauta, de 47 años, ríe.

"Sadie me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre ser un animal de apoyo emocional. No esperaba que me fuera tan útil" Christina Koch, astronauta.

Koch fue la primera mujer astronauta en llegar a la luna. Regresó a su hogar tras la misión Artemis II que amerizó en el Océano Pacífico el pasado viernes 10 de abril a las 19:07, hora de Ecuador.