Esta es la historia de Rise, el peluche que viajó en el Artemis II

Los astronautas de la misión Artemis II regresaron sin problemas a la Tierra.

Rise volvió sano y salvo a la Tierra luego de un viaje de 10 días en la órbita lunar junto a cuatro astronautas de la misión Artemis II a bordo de la nave Orión, que amerizó exitosamente en el océano Pacífico este viernes 10 de abril de 2026.

Un objeto extraño fue captado por las cámaras durante el viaje de Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen. Se trata de un peluche diseñado por un niño de ocho años.

Rise es una representación de la Luna y la Tierra con una carita feliz. A manera de gorra luce el cielo y las estrellas, como el espacio exterior.

Este objeto fue enviado como un indicador de gravedad para el viaje al espacio. Las misiones espaciales tienen como tradición llevar uno de estos desde la misión Vostok 1, de Yuri Gagarin en 1961, según información citada por Los Angeles Times.

El peluche fue creado por la agencia espacial, basándose en el diseño de un niño de ocho años. Él fue escogido de entre más de 2 500 estudiantes de más de 50 países.

Lucas Ye, es de Mountain View en el norte de California, y fue el ganador del concurso internacional convocado por la NASA. Se inspiró en la fotografía 'Earthrise' (Salida de la Tierra), tomada durante la misión Apolo 8.

El pequeño además tuvo la oportunidad de viajar al Centro Espacial Kennedy, en Florida, para el lanzamiento de la misión, el 1 de abril, junto a su familia y aseguró haber estado "muy, muy feliz".

En la misión Artemis I viajó un Snoopy con traje de astronauta en miniatura. Esta misión viajó sin tripulación, marcando el regreso de la NASA a la exploración lunar en 2022.