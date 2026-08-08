esTAmañana recibió el Sello Colibrí por impulsar el emprendimiento en Ecuador

El matinal estaMañana, de Teleamazonas, fue reconocido con el Sello Colibrí 2026, una distinción que destaca a empresas, organizaciones y aliados que contribuyen al fortalecimiento del emprendimiento en Ecuador.

El reconocimiento destaca el trabajo del programa para visibilizar historias de emprendimiento, dar voz a quienes buscan sacar adelante sus proyectos y abrir espacios para el talento ecuatoriano.

El Sello Colibrí es una iniciativa vinculada a Mujeres Colibrí, que busca conectar e inspirar a mujeres emprendedoras y promover oportunidades que les permitan llevar sus negocios al siguiente nivel.

Un reconocimiento a quienes emprenden

Durante la entrega del reconocimiento se destacó el papel de los aliados que contribuyen a transformar realidades a través del impulso al emprendimiento y la dinamización de la economía.

En ese contexto, el reconocimiento a estaMañana pone en valor el espacio que el programa ha generado para que emprendedores de distintas partes del país puedan presentar sus productos, contar sus historias y acercarse a nuevas audiencias.

El Sello Colibrí 2026 también busca reconocer a las empresas y organizaciones que se suman a iniciativas orientadas a generar oportunidades, especialmente para mujeres que han decidido emprender.

Historias que buscan inspirar

Para el programa, el reconocimiento también representa el trabajo de un equipo que diariamente recorre el país en busca de historias que merecen ser contadas.

Detrás de cada emprendimiento existen personas que han convertido una idea en una fuente de ingresos y una alternativa para salir adelante. Muchas de estas historias han encontrado en estaMañana un espacio para darse a conocer y llegar a nuevos públicos.

La iniciativa Mujeres Colibrí plantea precisamente la conexión entre mujeres líderes, emprendimiento y financiamiento, con el objetivo de acompañar a quienes buscan hacer crecer sus proyectos.

El emprendimiento femenino como motor económico

Uno de los ejes de esta iniciativa es impulsar el desarrollo de emprendimientos liderados por mujeres y contribuir a su participación en la economía.

El reconocimiento también pone el foco en las mujeres que, desde distintos sectores, han decidido desarrollar sus propias iniciativas y construir alternativas económicas a través de sus negocios.

Para estaMañana, recibir el Sello Colibrí 2026 supone también un compromiso con esos emprendedores: continuar abriendo espacios para el talento ecuatoriano y contar las historias de quienes trabajan para convertir sus ideas en oportunidades.

El programa reafirma su apuesta por ser una plataforma para los emprendimientos y por acercar a sus audiencias las historias de ecuatorianos que buscan crecer, innovar y salir adelante.