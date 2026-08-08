Cinco restaurantes para disfrutar Quito durante el feriado del 10 de Agosto

Hueca Fest: 150 sabores en un solo lugar

Si todavía no decides qué comer este feriado, el Hueca Fest es una de las mejores opciones.

Del 7 al 10 de agosto, el Parque Bicentenario reunirá a 150 huecas y decenas de emprendimientos gastronómicos con platos típicos de todo el Ecuador.

Habrá hornado, encebollado, fritada, llapingachos, mariscos y postres tradicionales. La entrada cuesta USD 3,50 y el festival atenderá de 09:00 a 20:45.

Zazu: una experiencia gastronómica de primer nivel

Si buscas celebrar el feriado con una cena especial, Zazu es uno de los restaurantes mejor calificados de Quito.

Su propuesta mezcla ingredientes ecuatorianos con cocina contemporánea. Está abierto de lunes a viernes de 12:00 a 15:30 y de 18:00 a 23:00; los sábados abre en horario nocturno. El consumo promedio supera los USD 50 por persona.

Nuema: el restaurante ecuatoriano reconocido en Latinoamérica

Para quienes disfrutan de la alta cocina, NUEMA ofrece un menú degustación elaborado con productos ecuatorianos de temporada.

Es considerado uno de los mejores restaurantes del país y ha sido reconocido entre los más destacados de América Latina.

Atiende de martes a sábado, en horarios de almuerzo y cena. El menú degustación tiene un costo aproximado desde USD 50 por persona.

Somos Ecuador: sabores tradicionales con un toque moderno

Si quieres probar cocina ecuatoriana reinventada, Somos Ecuador Restaurante ofrece platos elaborados con ingredientes locales y técnicas contemporáneas.

Atiende todos los días en horario de 13:00 a 16:00 y de 18:30 a 22:30 (domingo hasta las 21:30). El precio promedio también supera los USD 50 por persona.

Hasta La Vuelta, Señor: tradición quiteña en el Centro Histórico

Si prefieres una opción más económica sin perder el sabor tradicional, Hasta La Vuelta, Señor es uno de los clásicos del Centro Histórico.

En su carta encontrarás locro de papa, seco, fritada, empanadas y otros platos típicos. El consumo promedio va de USD 10 a USD 20 por persona y abre todos los días desde el mediodía hasta la noche.