CyberDay regresa: estas son las fechas y cómo aprovechar los descuentos en Ecuador

Los amantes de las compras en línea ya tienen una nueva cita en el calendario. La segunda edición del CyberDay.ec 2026 se realizará del 17 al 19 de agosto, con descuentos, promociones y beneficios especiales en categorías como tecnología, viajes, electrodomésticos, moda y productos para el regreso a clases.

El evento es organizado por la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE) y reunirá a decenas de empresas y marcas en una sola plataforma digital.

Durante tres días, los consumidores podrán acceder a promociones exclusivas a través del portal oficial del CyberDay.ec desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

La iniciativa busca consolidarse como uno de los principales eventos de comercio electrónico del país y ofrecer una experiencia de compra segura para quienes prefieren adquirir productos y servicios de forma digital.

Segunda edición del año

Esta será la segunda edición del CyberDay.ec en 2026. La primera se desarrolló en abril y, según la CECE, cerró con cifras récord en un contexto de crecimiento sostenido del comercio electrónico en Ecuador.

Los organizadores aseguran que esta nueva jornada estará enfocada en responder a diferentes perfiles de consumidores, desde quienes buscan renovar un equipo tecnológico hasta quienes desean aprovechar promociones para planificar vacaciones o realizar compras para el inicio del nuevo periodo escolar.

¿Qué productos estarán en promoción?

Durante el evento habrá descuentos en diferentes categorías, entre ellas tecnología, electrodomésticos, viajes, turismo, artículos para el hogar, moda, farmacias y servicios digitales.

También participarán tiendas especializadas en muebles, agencias de viajes y comercios vinculados al regreso a clases, una temporada que suele impulsar las ventas de útiles escolares, computadoras y dispositivos electrónicos.

Compras desde un solo portal

Todas las promociones estarán disponibles a través del portal oficial del CyberDay.ec, donde los usuarios podrán encontrar el listado de empresas participantes y acceder directamente a las ofertas.

La CECE destaca que concentrar las promociones en un solo sitio facilita la búsqueda de productos y ayuda a reducir el riesgo de que los consumidores ingresen a páginas fraudulentas o falsas promociones difundidas en internet.

Recomendaciones para comprar de forma segura

Los organizadores recomiendan ingresar únicamente al portal oficial del evento y verificar siempre que los comercios cuenten con canales oficiales de atención.

También aconsejan comparar precios antes de realizar una compra, revisar las condiciones de entrega, cambios y devoluciones, y utilizar plataformas de pago seguras para proteger la información financiera.

El comercio electrónico sigue creciendo

La nueva edición llega en un momento de expansión del eCommerce en Ecuador. En los últimos años, cada vez más empresas han incorporado canales digitales para comercializar sus productos y servicios.

Este crecimiento también ha impulsado a sectores como la mensajería, las empresas de courier, los sistemas de pago electrónico y las plataformas tecnológicas que respaldan las ventas por internet.

Empresas aún pueden participar

La Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico mantiene abierta la invitación para que nuevas empresas, emprendimientos y marcas se sumen al CyberDay.ec y formen parte de esta vitrina comercial de alcance nacional.

El objetivo es ampliar la oferta disponible para los consumidores y fortalecer el ecosistema digital del país con la participación de negocios de diferentes sectores.

Planificar las compras puede marcar la diferencia

La CECE recomienda elaborar con anticipación una lista de productos prioritarios y monitorear las promociones durante los tres días del evento, ya que muchas ofertas estarán disponibles únicamente por tiempo limitado.

Además, sugiere revisar los precios antes del inicio del CyberDay.ec para identificar con mayor facilidad los descuentos y tomar decisiones de compra informadas.

El CyberDay.ec busca beneficiar tanto a los compradores como a las empresas participantes. Mientras los consumidores acceden a promociones especiales, los comercios encuentran una oportunidad para incrementar sus ventas y ampliar su presencia en el mercado digital.