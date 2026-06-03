Dos carriles cerrados en la av. Simón Bolívar por choque este miércoles 3 de junio

Cierre en la av. Simón Bolívar, por siniestro de tránsito la tarde de este miércoles 3 de junio.

Dos vehículos livianos y un taxi chocaron la tarde de este miércoles 2 de junio de 2026 en la av. Simón Bolívar, a la altura de La Hormigonera.

Dos carriles de la vía se encuentran cerrados en sentido norte-sur, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

En el sitio se encuentra personal del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia. Cuatro personas resultaron afectadas en el siniestro de tránsito. Una de ellas quedó atrapada al interior del vehículo.

La AMT recomienda tomar como vías alternas las siguientes avenidas: