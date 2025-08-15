Miss Ecuador 2025: cuándo será el certamen y quiénes son las candidatas que buscan la corona
19 ecuatorianas participarán en el Miss Ecuador 2025. La mujer electa representará al país en el Miss International que se realizará en Japón.
19 jòvenes participaràn en el Miss Ecuador que se realizarà en Salinas el 16 de agosto del 2025
Redes Sociales
Compartir
Actualizada:
15 ago 2025 - 13:09
Ecuador tendrá una nueva representante para certámenes de belleza. Este sábado 16 de agosto se escogerá a la sucesora de Eunice Rivadeneira en el Miss Ecuador 2025.
19 candidatas de diversas provincias buscarán llevarse la corona. La ecuatoriana electa representará al país en el prestigioso certamen Miss International , que se realizará en Tokio, Japón, el 27 de noviembre.
El evento, que está a cargo de María del Carmen de Aguayo, se llevará a cabo en el malecón de Salinas. La gala arrancará a las 19:30 del sábado y será transmitida por Gamavisión y VitoTVO.
La elección de la nueva Miss Ecuador 2025 también tendrá varias presentaciones artìsticas. Algunos de los cantantes invitados son: Las Damas de Oro, Maykel, Andreina Bravo, Alan Maldonado y Nick Rodríguez.
La ganadora se llevará una corona creada por Jonathan Tello. Este diseño tiene en oro blanco y plata, con una delicada base en filigrana y con piedras amatistas en dos tonalidades.
¿Quiénes son las candidatas?
- Natalia Ormeño (21 años) - Bahía de Caráquez
- Gisselle Rosales (21 años) - Machala
- Ami Ocampo (21 años) – Manta
- Alexandra Mina (19 años) – Santo Domingo
- Joselyne Flores (23 años) – Guayaquil
- Natasha Zamora (20 años) – Guayaquil
- Gina Morales (25 años) – Guayaquil
- Romina Garnica (21 años) – Pueblo Viejo
- Valeria Palma (19 años) – Daule
- Angie Jakulis (19 años) – Salinas
- Antonella Chila (23 años) – La Libertad
- Valentina Noriega (19 años) – Ecuatoriana residente en EE.UU.
- Karelys Guerrero (25 años) – Guayaquil
- Emilia Garófalo (18 años) – Quito
- Claudia Guachizaca (22 años) – Loja
- Diana Lascano (24 años) – Guayaquil
- Ámbar Barona (24 años) – Naranjal
- Sofía Pérez (19 años)– Samborondón
- Tatiana Lasso (22 años) – Macará
Compartir