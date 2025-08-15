Miss Ecuador 2025: cuándo será el certamen y quiénes son las candidatas que buscan la corona

19 jòvenes participaràn en el Miss Ecuador que se realizarà en Salinas el 16 de agosto del 2025

Ecuador tendrá una nueva representante para certámenes de belleza. Este sábado 16 de agosto se escogerá a la sucesora de Eunice Rivadeneira en el Miss Ecuador 2025.

19 candidatas de diversas provincias buscarán llevarse la corona. La ecuatoriana electa representará al país en el prestigioso certamen Miss International , que se realizará en Tokio, Japón, el 27 de noviembre.

El evento, que está a cargo de María del Carmen de Aguayo, se llevará a cabo en el malecón de Salinas. La gala arrancará a las 19:30 del sábado y será transmitida por Gamavisión y VitoTVO.

La elección de la nueva Miss Ecuador 2025 también tendrá varias presentaciones artìsticas. Algunos de los cantantes invitados son: Las Damas de Oro, Maykel, Andreina Bravo, Alan Maldonado y Nick Rodríguez.

La ganadora se llevará una corona creada por Jonathan Tello. Este diseño tiene en oro blanco y plata, con una delicada base en filigrana y con piedras amatistas en dos tonalidades.

¿Quiénes son las candidatas?

Natalia Ormeño (21 años) - Bahía de Caráquez

Gisselle Rosales (21 años) - Machala

Ami Ocampo (21 años) – Manta

Alexandra Mina (19 años) – Santo Domingo

Joselyne Flores (23 años) – Guayaquil

Natasha Zamora (20 años) – Guayaquil

Gina Morales (25 años) – Guayaquil

Romina Garnica (21 años) – Pueblo Viejo

Valeria Palma (19 años) – Daule

Angie Jakulis (19 años) – Salinas

Antonella Chila (23 años) – La Libertad

Valentina Noriega (19 años) – Ecuatoriana residente en EE.UU.

Karelys Guerrero (25 años) – Guayaquil

Emilia Garófalo (18 años) – Quito

Claudia Guachizaca (22 años) – Loja

Diana Lascano (24 años) – Guayaquil

Ámbar Barona (24 años) – Naranjal

Sofía Pérez (19 años)– Samborondón