Esta es la lista de los ganadores de los premios Globos de Oro del cine y la televisión

La 83 edición de los Globos de Oro se llevó a cabo en Beverly Hills, California.

Los Globos de Oro dejaron sorpresas para lo amantes del cine y la televisión. La premiación se realizó la noche del domingo 12 de enero de 2026 en el hotel Bervly Hilton, en Beverly Hills, California.

La alfombra roja estuvo llena de sorpresas y honores para lo mejor de la industria audiovisual.

'One Battle After Another' se convirtió en la película más premiada de la noche con cuatro estatuillas. Mientras que el fenómeno mundial de Netflix 'Adolescence' conquistó las categorías de la pantalla chica.

También fue una edicción clave para las producciones latinoamericanas e hispanoamericanas.

Esta es la lista completa de los ganadores por categoría:

Cine

Mejor película de drama: ‘Hamnet’.

Mejor película de comedia o musical: ‘One Battle After Another’.

Mejor película de habla no inglesa: ‘The Secret Agent’ – Brasil

Mejor actriz en película de drama: Jessie Buckley (‘Hamnet’).

Mejor actor en película de drama: Wagner Moura (‘The Secret Agent’).

Mejor actriz en película de comedia o musical: Rose Byrne (‘If I had Legs I’d Kick You’).

Mejor actor en película de comedia o musical: Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’).

Actriz de reparto en cine: Teyana Taylor (‘One Battle After Another’)

Actor de reparto en cine: Stellan Skarsgård (‘Sentimental Value’)

Mejor director: Paul Thomas Anderson (‘One Battle After Another’).

Mejor guión: Paul Thomas Anderson (‘One Bettle After Another’).

Mejor banda sonora original: Ludwing Göransson (‘Sinners’).

Mejor canción original: ‘Golden’ / Música: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun. Letra: Kim Eun-jae, Mark Sonnenblick. (‘Kpop Demond Hunters’).

Mejor película de animación: ‘Kpop Demond Hunters’.

Logro cinematográfico y taquilla: ‘Sinners’.

Televisión