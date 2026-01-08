Duffman se despide de 'Los Simpson' para siempre luego de 30 años en la pantalla

'Los Simpson' lo hicieron de nuevo. El clásico personaje Duffman se despide de la serie luego de tres décadas en la pantalla chica.

El icónico portavoz de la cerveza Duff anunció su retiro oficial en el episodio 'Seperance' de la temporada 37, emitido el 4 de enero de 2026.

En la serie el musculoso promotor de la cerveza favorita de Homero reveló que la coorporación Duff decidió jubilarlo, por lo que dejó su traje y cinturón de latas.

Bajo el nombre de Barry Duffman, se presentó vestido de civil por primera vez antes la familia amarilla más querida de la televisión.

“La Corporación Duff ha retirado ese personaje para siempre”, dijo el hombre Duff a la familia Simpson en la sala de su casa.

El personaje explicó a la familia que la empresa concluyó su contrato porque considera obsoletos los métodos tradicionales de publicidad que aplica la marca a través de él.

"Todos los viejos métodos de publicidad ahora están pasados de moda. Portavoces corporativos, anuncios impresos, comerciales de televisión. Los chicos de hoy ni siquiera pueden cantar los jingles", explicó cómicamente Duffman en la pantalla.

Duffman estuvo presente en la serie desde 1997 como un personaje satírico de la masculinidad y el marketing agresivo de la época.

Con su representativo grito de "¡Oh, sí!", Duffman marcó la serie por más de 30 años en la pantalla, ahora bajo la marca de Disney, desde que la empresa compró el programa en 2019.