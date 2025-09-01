Así es el desayuno peruano que le ganó al bolón y encebollado ecuatorianos en Mundial de Ibai

El pan con chicharrón es un desayuno típico en Perú.

El Mundial de Desayunos del influencer Ibai Llanos ha causado revuelo en redes sociales. Ecuador avanzó hasta cuartos de final, pero quedó fuera tras una reñida votación ante Perú.

El bolón y el encebollado ecuatorianos unieron a todo el país que se sumó para alcanzar 7.8 millones de votos.

Sin embargo, Perú sumó 8.1 millones de votos y triunfó con un tradicional pan con chicharrón y tamales.

Aunque parece sencillo, el sánduche de chicharrón cautiva a quienes lo prueban. En Perú hace más de 40 años.

De acuerdo con el Ministerio de Turismo peruano, se trata de un crujiente, sabroso y contundente desayuno que "no tiene pierde".

El pan con chicharrón es eso. Su esencia proviene de la panceta de cerdo adobada, cocinada y luego frita hasta quedar crocante.

Asimismo, se fríen delgadas láminas de camote que se incluyen dentro del pan. Todo esto se sirve bañado en una salsa criolla que incluye cebolla en tiras y jugo de limón.

El pan francés o de agua lleva dentro todo este sabor que ganó popularidad en el distrito limeño de Lurín, según el Ministerio de Turismo.

En el Mundial de Desayunos Ibai incluyó en el plato un tamal. Aunque en realidad estos no se comen juntos.

El tamal peruano es hacho a base de maíz. Según la región se le puede incluir res, cerdo, pollo, huevo, aceitunas o maní.

La masa se cocina envuelta en una hoja de maíz y se sirve como desayuno, y en ocasiones los bocados más pequeños sirven de aperitivo.