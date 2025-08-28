Estos son los videos más graciosos para pedir votos por Ecuador en el torneo de Ibai

Ecuador se enfrenta en cuartos de final contra Perú, en el 'Mundial de Desayunos' organizado por Ibai Llanos

La fiebre por el 'Mundial de Desayunos', organizado por el streamer español Ibai Llanos, se tomó las redes sociales este jueves 27 de agosto de 2025.

En TikTok se han difundida cientos de videos graciosos, creativos y emotivos para pedir votos para Ecuador, que participa en el ‘Mundial de Desayunos’.

El país compite en el torneo con un bolón de queso con chicharrón, huevo frito, jugo de carne y encebollado. Logró superar a Guatemala en octavos de final y ahora disputa un reñido duelo en cuartos contra Perú.

La competencia gastronómica enfrenta a 16 países y el público es quien decide con sus votos en TikTok, Instagram y YouTube cuál es el mejor desayuno del mundo.

La expectativa es enorme: a las 18:00 de este jueves 28 de agosto del 2025, Ecuador y Perú ya habían alcanzado 3 millones de votos en TikTok, mantenían un empate en Instagram con el 50% cada uno, y en YouTube los ecuatorianos llevaban la delantera con 122 000 'me gusta' frente a 117 000 de los peruanos.

Campaña creativa en redes

La movilización digital para apoyar a Ecuador no ha pasado desapercibida. Decenas de usuarios han recurrido al humor, la creatividad y hasta la emotividad histórica para pedir votos.

La usuaria Maritza Rueda recreó una escena de Los Vengadores, donde Ironman (Ecuador) enfrenta a Loki (Perú), para defender la superioridad del bolón y el encebollado. Con inteligencia artificial imitó las voces originales de los personajes.

Actores de EnchufeTV lanzaron un sketch llamando a votar por “el desayuno más rico del mundo”, con enlace directo al comentario de Ibai.

Varios videos han hecho referencia a la rivalidad histórica entre Ecuador y Perú, por la guerra del Cenepa.

La usuaria Anahí Bonilla publicó un video haciendo referencia a esa guerra con el siguiente mensaje: “Esto ya es personal. Es cuestión de honor, de historia, es una deuda pendiente… Por Tiwinza, por Paquisha, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por ti, por mí, por todos. Esta vez de verdad a votar y gritar ¡Ni un paso atrás!”.

Otro video destaca la frase: “Ecuatorianos, esto ya es personal, esta es la segunda guerra del Cenepa. Todos a votar por el bolón y el encebollado”.

En TikTok circula una imagen de Enner Valencia con la frase: “Yo me encargo del otro mundial, ustedes encárguense de este…”, junto al enlace de votación.

El Viceministerio de Turismo difundió un video con un bolón parlante creado con inteligencia artificial.

El usuario Deni Garzón publicó un video en el que aparecen bolones de fondo junto con el montaje del expresidente Abdalá Bucarám mientras come.

¿Cómo votar por Ecuador?

El certamen se desarrolla de manera digital. Cada usuario puede ingresar al perfil del streamer en las plataformas Instagram, YouTube y TikTok y votar por el plato ecuatoriano.

Las votaciones estarán abiertas al público y se definen en tiempo real. El plato que reciba más clics avanzará a la siguiente fase del torneo.

Para apoyar a Ecuador debe seguir estos pasos: