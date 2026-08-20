Papas fritas ganan popularidad en Ecuador: pedidos crecieron 30% en un año, según estudio

Los domingos son los días en los que más pedidos de papas fritas se realizan en Ecuador.

Las papas fritas se consolidan como uno de los productos más pedidos en Ecuador a través de plataformas digitales.

En el último año, los pedidos que incluyeron este alimento crecieron alrededor de 30% en el país, según un análisis de los hábitos de consumo de los usuarios de PedidosYa.

El incremento se registra tanto en pedidos de restaurantes como en la compra de alimentos para preparar en casa. El comportamiento fue analizado por la plataforma en el marco del Día Mundial de la Papa Frita, que se celebró este jueves 20 de agosto.

¿En qué ciudades aumentaron más los pedidos?

El crecimiento no se concentra únicamente en Quito y Guayaquil.

Riobamba, Quevedo, Loja y Babahoyo registraron aumentos de más del 200% en los pedidos de papas fritas durante el último año.

La tendencia muestra que este alimento gana espacio entre consumidores de distintas ciudades y regiones del país.Quito y Guayaquil también compran más papas para preparar en casa

El crecimiento también se refleja en los supermercados

En PedidosYa Market, la venta de papas en general aumentó en 2026 más de 70% en Quito, frente a 2025. Mientas que en Guayaquil creció 85%, frente a 2025.

La oferta incluye papas naturales, congeladas y productos tipo snack, ampliando las opciones para quienes buscan preparar este alimento en casa.

Las papas fritas siguen apareciendo principalmente como acompañamiento de platos populares como:

Hamburguesas

Pollo

Milanesas

Sánduches

Pero también han ganado espacio preparaciones con ingredientes adicionales, como cheddar y panceta, papas rústicas con cáscara y versiones con toppings de queso o trufa.

La plataforma señala que su versatilidad también ha convertido a las papas fritas en una alternativa para compartir.

El domingo es el día de mayor consumo

Los datos de PedidosYa muestran que el domingo es el día de la semana con mayor cantidad de pedidos que incluyen papas fritas.

La mayor demanda se concentra alrededor de las 19:00, aunque también se registran picos durante otros horarios vinculados con las principales comidas y reuniones sociales.

La popularidad de este alimento también se reflejó durante el principal torneo internacional de fútbol disputado en 2026, cuando las papas fritas estuvieron entre los 10 platos más pedidos en Latinoamérica a través de la plataforma.