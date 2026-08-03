Las 41 mejores cafeterías de Ecuador en 2026: comienza la carrera para entrar al ranking mundial

Ecuador ya tiene definidas las 41 mejores cafeterías de 2026, un listado que marca el inicio del proceso para elegir a los establecimientos que representarán al país en el ranking sudamericano y, posteriormente, en la clasificación de The Best Coffee Shop, que reconoce a las mejores cafeterías del mundo.

La selección fue presentada este lunes 3 de agosto por The Best Coffee Shop Ecuador, capítulo nacional de la plataforma internacional 100 The Best Coffee Shop, encargada de elaborar uno de los rankings más importantes del sector cafetero.

El anuncio se produce seis meses después de que dos cafeterías ecuatorianas lograran ingresar al listado de las 100 mejores del mundo en la edición 2026, consolidando el crecimiento del café de especialidad ecuatoriano a nivel internacional.

¿Cómo se eligieron las mejores cafeterías de Ecuador?

La organización informó que el proceso de selección combinó dos mecanismos de evaluación. El 70 % de la calificación correspondió a las visitas realizadas por jueces especializados, mientras que el 30 % restante provino de la votación abierta al público a través del portal oficial de The Best Coffee Shop Ecuador.

En esta edición participaron más de 300 cafeterías ubicadas en la Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos.

Las 41 cafeterías seleccionadas tienen la misma relevancia dentro del listado, por lo que el orden de publicación no representa una posición o puntaje específico.

Treinta cafeterías competirán por un cupo en Sudamérica

La siguiente fase del concurso reunirá a las 30 cafeterías ecuatorianas que obtuvieron las mejores calificaciones. Ellas competirán por un lugar en el ranking sudamericano, cuyas votaciones estarán abiertas del 4 al 18 de agosto de 2026.

Los establecimientos que destaquen en esa etapa podrán avanzar a la selección internacional que definirá las mejores cafeterías del mundo en la próxima edición del ranking.

Quito mantiene protagonismo en el café de especialidad

La capital ecuatoriana continúa consolidándose como uno de los principales referentes del café de especialidad. En la edición 2025 del ranking sudamericano, tres cafeterías quiteñas lograron ubicarse entre las mejores del continente.

Se trata de FANKØR, que alcanzó el cuarto lugar; Café Guayasamín, ubicado en el puesto 21; y Stratto | Bodega de Café, que se posicionó en el lugar 54.

FANKØR se caracteriza por trabajar con tuestes claros que resaltan los perfiles sensoriales del grano y complementa su propuesta con gastronomía y una selección de vinos.

Por su parte, Café Guayasamín es dirigido por Martín Guayasamín, reconocido por sus títulos en competencias nacionales de filtrado y Aeropress, mientras que Stratto ofrece una experiencia inspirada en las bodegas de vino, con cafés de distintos orígenes y procesos de fermentación, además de bebidas y una variada oferta gastronómica.

La gala será en octubre

Los resultados definitivos de la edición nacional se presentarán durante la Gala Nacional de The Best Coffee Shop Ecuador, prevista para el 10 de octubre de 2026, en el marco del CoffeeFest Ecuador, que se desarrollará del 9 al 11 de octubre en el Parque Ornamental de Cotacachi.

El evento reunirá a cafeterías, productores, baristas y expertos del sector, en una vitrina que busca fortalecer la presencia del café ecuatoriano en los mercados internacionales y proyectar a nuevos establecimientos hacia el ranking mundial.