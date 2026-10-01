Día Mundial del Café: el grano ecuatoriano mueve millones y gana terreno en cafeterías de especialidad

El café ecuatoriano mueve millones en exportaciones y sostiene una cadena en la que gran parte de la mano de obra es familiar.

Un espresso, un filtrado o un capuchino pueden llegar a la mesa en pocos minutos. Pero detrás de esa taza hay un proceso que puede comenzar meses antes ya cientos de kilómetros de una cafetería.

Este 1 de octubre, Día Internacional del Café, Ecuador llega con una cadena que combina producción familiar, exportaciones crecientes y un boom de cafeterías de especialidad que está cambiando la manera de consumir el grano.

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, más de 42 000 personas trabajan alrededor del cultivo de café en Ecuador y el 85% de esa mano de obra es familiar. Además, la mayoría de las unidades productivas tiene menos de cinco hectáreas.

Más de 42 000 personas trabajan alrededor del cultivo de café en Ecuador y el 85% de la mano de obra cafetalera es familiar. Quecafé.

De la finca a una industria que mueve millones

Entre enero y julio de 2026, Ecuador exportó USD 94,2 millones en café y elaborados, frente a USD 73,2 millones en el mismo período de 2025.

El incremento fue del 28,7% interanual, según el Banco Central del Ecuador. En esos siete meses, el café y sus elaborados representaron el 0,5% de las exportaciones no petroleras del país.

El Ministerio de Agricultura calcula además que el cultivo representa alrededor del 2% de la superficie plantada del país y aporta cerca del 1,3% del Valor Agregado Bruto agropecuario.

El café ecuatoriano cambia según dónde nace

Ecuador tiene una ventaja particular y muy grande, producir café en distintas zonas y alturas.

En las cafeterías de especialidad es cada vez más común encontrar granos provenientes de Loja, Zamora Chinchipe, El Oro, Manabí, Pichincha o Imbabura, cada uno con perfiles distintos.

También aparecen variedades como Caturra, Bourbon, Sidra, Geisha o Pacamara, que pueden ofrecer notas más frutales, florales, dulces o achocolatadas según el origen, el proceso y el tostado.

Por eso, en lugares como Broz Coffee, Atávico Café e Islander Coffee Roasters, la experiencia ya no se limita a pedir “un café”. El consumidor puede conocer de qué provincia proviene el grano, quién lo produjo, cómo fue procesado y qué método de extracción se utiliza.

Quito vive un boom de cafeterías

En agosto de 2026, el Municipio informó que más de 4 300 restaurantes y cafeterías funcionan con actividades registradas en el Distrito Metropolitano.

En septiembre de 2026, 15 cafeterías ecuatorianas ingresaron al Top 100 de mejores cafeterías de Sudamérica. Cuatro están en Quito, Fankør, Especie Café, Benchtime, Café Guayasamín y Raymi Coffee.

De hecho, Fankør, de Quito, y Especie Café, de Riobamba, se ubicaron dentro del Top 10 de las mejores cafeterías de Sudamérica, un reconocimiento que refleja el crecimiento y la calidad del café de especialidad ecuatoriano en la región.

El ranking regional evaluó calidad del café, técnica del barista, servicio, innovación, ambiente, sostenibilidad y propuesta gastronómica, con la participación de más de 4 200 cafeterías, 300 jueces y 280 000 votos del público.

Ya no solo se vende café, se vende una experiencia

Además del americano, espresso, latte o cappuccino, aparecen los nuevos tipos de consumir café como en un AeroPress, cold brew, filtrados y bebidas de autor.

Algunas cafeterías ofrecen distintos granos según la temporada y explican al cliente sus procesos de fermentación, tostado y extracción. Otros incorporan panadería, gastronomía o experiencias de cata.

Fankør, por ejemplo, comenzó en 2018 con un pequeño espacio de café para llevar y hoy cuenta con tostaduría propia, restaurante y una carta donde los cafés parten desde alrededor de USD 4.

Fankør, en Quito, fue reconocida en 2026 como la segunda mejor cafetería de Sudamérica y una de las propuestas ecuatorianas que impulsan el auge del café de especialidad. Fankør Coffe.

Cafeterías que también mueven los barrios

Una cafetería necesita baristas, meseros, personal de cocina, tostadores, proveedores, transporte y productos de panadería. Y cuando se instala en un barrio puede atraer más movimiento hacia otros comercios cercanos.

Solo durante el feriado del 8 al 10 de agosto de 2026, este sector registró USD 12,88 millones en ventas, 16,3% más que en el mismo feriado de 2025, según Quito Turismo.

Una taza con una historia familiar

El boom de las cafeterías de especialidad puede parecer un fenómeno urbano, pero su origen continúa estando en el campo.

Detrás de una bebida preparada por un barista puede existir una finca de menos de cinco hectáreas y una familia que participe directamente en la producción.

Por eso, el dato del Ministerio de Agricultura resume una parte esencial de esta industria, 85 de cada 100 personas que aportan mano de obra al cultivo forman parte de familias productoras.

Y esa cadena continúa hasta la ciudad, productor, procesador, tostador, barista y consumidor.