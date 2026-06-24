Harry Styles corre casi 10 kilómetros para llegar a su propio concierto en Wembley

Su pasión por el atletismo vuelve a quedar en evidencia tras completar dos maratones este año.

El artista británico fue visto corriendo desde Hampstead hasta el estadio Wembley, en Londres, antes de presentarse ante miles de fanáticos en uno de los conciertos completamente vendidos de su residencia en la capital inglesa.

En las imágenes se observa al cantante vestido con ropa deportiva, audífonos y una pequeña cangurera mientras trota por las calles de Londres rumbo al estadio, sorprendiendo a quienes lo reconocieron en el camino.

Un trayecto de casi 10 kilómetros

De acuerdo con The Independent, el recorrido entre la zona donde reside Styles, en Hampstead, y el estadio Wembley es de aproximadamente 10 kilómetros.

En lugar de trasladarse en automóvil o vehículo privado, el cantante optó por hacer ejercicio antes de subir al escenario para ofrecer un espectáculo de más de dos horas.

Un corredor de larga distancia

La afición de Harry Styles por el running no es nueva. En 2026 completó los maratones de Tokio y Berlín, logrando en este último un tiempo inferior a las tres horas, un registro considerado de alto nivel para corredores aficionados.

Su disciplina deportiva ha sido destacada en distintas ocasiones y forma parte de su rutina fuera de los escenarios.

La escena de Harry llegando corriendo a su propio concierto generó miles de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios elogiaron su sencillez y su compromiso con el deporte.

El cantante mantiene actualmente una residencia de 12 conciertos con entradas agotadas en el estadio Wembley, uno de los recintos musicales más importantes del Reino Unido.