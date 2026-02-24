Crisis en la familia de Karol G, su hermana lanza fuertes denuncias

Verónica Giraldo Navarro, conocida por su faceta como influencer de belleza y por ser la madre de la pequeña Sophia, una de las sobrina favorita de Karol G, ha encendido las alarmas tras denunciar públicamente que su familia le ha "dado la espalda" en medio de una batalla legal por la custodia de su hija.

A través de sus historias de Instagram, en videos donde se le veía visiblemente afectada, con lágrimas en los ojos e incluso mostrando heridas en sus manos, Verónica lanzó acusaciones directas contra miembros de su familia.

La influencer aseguró que su expareja, Jaime Llano, ha iniciado un proceso legal para arrebatarle a su hija de tres años, utilizando como arma principal la salud mental de Verónica.

"Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré de que mi familia me está dando la espalda", sentenció Verónica en una de sus transmisiones.

Según su testimonio, Llano se habría aliado con los padres de la joven para cuestionar su capacidad como madre, basándose en un historial de depresión postparto y ansiedad que ella misma había compartido con sus seguidores anteriormente.

Un pasado familiar violento

Verónica no se limitó a señalar la falta de apoyo actual por parte de sus padres, sino que hizo revelaciones sobre sus familiares.

Denunció que su relación con Jaime Llano fue tormentosa desde el inicio, afirmando que él la abandonó cuando tenía cinco meses de embarazo, ignorando sus complicaciones de salud y síntomas de riesgo.

Además, criticó el entorno en el que creció. La hermana de Karol G afirmó que su infancia estuvo marcada por la violencia intrafamiliar entre sus padres: "El mejor ejemplo tampoco lo tuve. Se golpeaban todos los días", confesó.

Con sus declaraciones revela que la imagen de "familia ideal" que suele proyectarse en las redes sociales de la artista es falsa.