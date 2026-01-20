¿Fin del romance rosa y verde? Un recuento de la relación Karol G - Feid y su situación actual

Lo que comenzó como una amistad entre dos promesas del género urbano en Medellín, terminó convirtiéndose en una de las relaciones más populares y queridas de la música latina.

Tres años después del noviazgo oficial, Karol G (Carolina Giraldo) y Feid (Salomón Villada) toman caminos separados siendo este martes 20 de enero de 2026 una realidad confirmada por portales internacionales como TMZ.

Todo empezó en 2021 durante la producción del sencillo 'Friki'. Los rodajes de promoción y las presentaciones en vivo en Medellín mostraron una complicidad que excedía lo laboral. Aunque en ese momento Karol G venía de una ruptura mediática, la cercanía con el Ferxxo comenzó a llenar los titulares de medios de toda la región.

Tras casi dos años de silencio y juegos de pistas en redes sociales, como el uso de prendas compartidas y colores simbólicos, la pareja eligió Miami para su debut romántico oficial. Una fotografía de ambos, caminando de la mano, con Karol G luciendo su icónico cabello rosa y Feid con su distintivo color verde, se convirtió en la imagen más viral del año, con lo que oficializaron su noviazgo ante la mirada internacional.

Luego llegó 2024, el año dorado para la pareja. Feid se convirtió en el apoyo fundamental de Karol G durante su histórica gira ‘Mañana Será Bonito’. En ese entonces se les vio celebrando juntos en las galas de los Billboard y los Grammy, donde la admiración mutua era evidente. En este periodo, la relación fue catalogada por medios especializados como Variety como una "unión de poder" que impulsó las carreras de ambos a niveles sin precedentes.

El último registro público de la pareja

La última vez que los artistas fueron captados en un ambiente de pareja fue durante el verano de 2025 en Formentera, España. Las imágenes mostraban a los paisas disfrutando de un descanso en yate, rodeados de amigos íntimos. Sin embargo, a partir de agosto, el distanciamiento en redes sociales y la ausencia de Feid en eventos clave de la ‘Bichota’ comenzaron a levantar sospechas sobre una posible crisis.

Hasta este 20 de enero de 2026, diversos medios internacionales como Variety y TMZ han confirmado el fin de la relación.

Según los reportes, la separación se produjo de forma pacífica y amistosa, motivada principalmente por el desgaste de sus apretadas agendas globales. No se conoce sobre la posible existencia de terceros o de discordia; por el contrario, se habla de un pacto de silencio y apoyo profesional que continuará a pesar del fin de su unión sentimental.