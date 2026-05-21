Inés García es la nueva pareja de Lamine Yamal

La nueva novia de Lamine Yamal, Inés García, tiene 21 años.

Inés García es una influencer sevillana de 21 años, reconocida como la nueva pareja del futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, de 18 años.

La pareja oficializó su relación en mayo de 2026 al asistir juntos a la cena de celebración de la Liga del FC Barcelona en Castelldefels, en España.

García es una destacada influencer de moda y 'lifestyle', con gran presencia en redes sociales.

La pareja ya fue vista previamente

Cuenta con más de 139.000 seguidores en Instagram y aproximadamente medio millón en TikTok.

Aunque nació en Talavera de la Reina, reside en Sevilla, España.

La pareja también fue vista en una escapada romántica a Grecia y luego posaron juntos en el 'photocall' de la cena de campeones del Barcelona, confirmando su romance tras semanas de rumores.