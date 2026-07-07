Bachillerato acelerado para adultos en Quito: Inscripciones abiertas hasta el 17 de julio

El Municipio de Quito abrió las inscripciones para una nueva convocatoria del programa Quito Vuelve al Aula – Bachillerato Acelerado, dirigido a personas adultas, mayores de 18 años que no culminaron sus estudios secundarios y desean obtener el título de bachiller.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte, se desarrolla en modalidad virtual, con horarios flexibles para facilitar el acceso a quienes trabajan o tienen responsabilidades familiares.

Requisitos y plazos para el Bachillerato Acelerado

El programa está dirigido a personas de 18 años o más que deseen retomar sus estudios y completar el bachillerato.

Cada nivel tiene una duración de cinco meses, lo que permite avanzar de forma progresiva hasta obtener el título.

Las personas interesadas deberán presentar los siguientes requisitos:

Certificados originales de los años aprobados.

Copia de la cédula de identidad.

Una planilla de un servicio básico.

¿Hasta cuándo hay inscripciones?

El proceso de inscripción estará habilitado hasta el jueves 17 de julio de 2026.

Los documentos podrán entregarse en:

Unidad Educativa Municipal Quitumbe (sector Morán Valverde).

Unidad Educativa Municipal Humberto Mata Martínez (sector El Inca).

Secretaría de Educación, Recreación y Deporte, ubicada en las calles Guayaquil y Mejía, en el Centro Histórico de Quito.

Con este programa, el Municipio busca ampliar el acceso a la educación para jóvenes y adultos que, por distintas circunstancias, no concluyeron el bachillerato y ahora buscan mejorar sus oportunidades académicas, laborales y personales.