Karol G cantará en el Vaticano con Pharrell Williams y Andrea Bocelli; ¿fecha, dónde ver?

Karol G es una cantante y compositora colombiana que se ha convertido en una de las figuras más importantes de la música urbana

La Plaza de San Pedro, en el Vaticano, se convertirá en escenario de un evento musical sin precedentes: el concierto 'Grace for the World', que reunirá a figuras de talla mundial como Karol G, Pharrell Williams y Andrea Bocelli, en el marco de la clausura del Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana.

La cita, organizada por la Santa Sede bajo la guía del papa León XIV, busca promover un mensaje de unidad y paz global a través de la música.

El concierto está previsto para el sábado 13 de septiembre del 2025. El acceso será gratuito y abierto al público en Roma. Además, millones de espectadores podrán seguir la transmisión en vivo por Disney+, desde la 13:00 (hora de Ecuador).

Para la cantante colombiana, inmersa en la promoción de su más reciente álbum Tropicoqueta, el concierto representa uno de los hitos más importantes de su carrera musical.

Karol G compartirá escenario con Pharrell Williams, quien fue productor de Ivony Bonita. Además, con Andrea Bocelli hizo una colaboración para la versión renovada de 'Vivo por Ella'.

Además de los tres artistas principales, participarán John Legend, Teddy Swims, Voices of Fire, Clipse, Angelique Kidjo y Jelly Roll, acompañados por un coro de 250 voces, un despliegue de drones y un montaje de luces inspirado en la Capilla Sixtina.

La propia Karol G confirmó su presencia en el concierto a través de Instagram, donde mostró la invitación oficial y compartió imágenes de Pharrell ensayando con el coro que se presentará en Roma.