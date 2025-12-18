Johann Vera y Jombriel en lista de Rolling Stone de 50 mejores canciones en español de 2025

Johann Vera y Jombriel fueron incluidos en el ranking junto a Bad Bunny y Karol G

Los ecuatorianos continúan destacando el mundo musical. Johann Vera y Jombriel fueron incluidos en la lista de Rolling Stone de las 50 mejores canciones latinas y en español de 2025.

La revista estadounidense destaca que en 2025 la música latina se convirtió en un tesoro de ritmos tradicionales que llegó a "la vanguardia de la cultura pop, hibridado con la producción vanguardista de la electrónica y el reguetón".

En este sentido se ubicó al tema 'Nada Importa En Verdad' de Johann Vera en el puesto 50. Rolling Stone destacó que el ecuatoriano de 30 años se afianzó como artista independiente tras no lograr ingresar a la banda CNCO.

"El galán ecuatoriano celebró su salida del clóset como hombre queer con el jubiloso 'Nada Importa En Verdad'. Vera no solo ha encontrado su lugar como estrella del pop latino, sino también su voz en este himno liberador", señala la revista.

Mientras que el artista esmeraldeño Jombriel aparece en el puesto 33, con su éxito 'Vitamina', que comparte con DFZM y Jøtta.

"Jombriel pone la escena del reguetón ecuatoriano en el mapa con 'Vitamina' (...) El trío se inspiró en La Familia Balvin al crear un tema de reguetón que se siente a la vez nostálgico y moderno", recalca Rolling Stone.

La mejor canción latina y en español es 'Baile Inolvidable' de Bad Bunny. Mientras que '#Tetas' de Ca7riel y Paco Amoroso, y 'Berghain' de Rosalía, ocupan el segundo y tercer lugar.

A continuación la lista completa de los 50 mejores temas: