Johann Vera y Jombriel en lista de Rolling Stone de 50 mejores canciones en español de 2025
Bad Bunny se llevó el primer lugar con su tema 'Baile Inolvidable'. En el top también está Rosalía, Karol G, Feid, Rauw Alejandro y Carin León.
Johann Vera y Jombriel fueron incluidos en el ranking junto a Bad Bunny y Karol G
Redes Sociales
Compartir
Actualizada:
18 dic 2025 - 19:30
Los ecuatorianos continúan destacando el mundo musical. Johann Vera y Jombriel fueron incluidos en la lista de Rolling Stone de las 50 mejores canciones latinas y en español de 2025.
La revista estadounidense destaca que en 2025 la música latina se convirtió en un tesoro de ritmos tradicionales que llegó a "la vanguardia de la cultura pop, hibridado con la producción vanguardista de la electrónica y el reguetón".
En este sentido se ubicó al tema 'Nada Importa En Verdad' de Johann Vera en el puesto 50. Rolling Stone destacó que el ecuatoriano de 30 años se afianzó como artista independiente tras no lograr ingresar a la banda CNCO.
"El galán ecuatoriano celebró su salida del clóset como hombre queer con el jubiloso 'Nada Importa En Verdad'. Vera no solo ha encontrado su lugar como estrella del pop latino, sino también su voz en este himno liberador", señala la revista.
Mientras que el artista esmeraldeño Jombriel aparece en el puesto 33, con su éxito 'Vitamina', que comparte con DFZM y Jøtta.
"Jombriel pone la escena del reguetón ecuatoriano en el mapa con 'Vitamina' (...) El trío se inspiró en La Familia Balvin al crear un tema de reguetón que se siente a la vez nostálgico y moderno", recalca Rolling Stone.
La mejor canción latina y en español es 'Baile Inolvidable' de Bad Bunny. Mientras que '#Tetas' de Ca7riel y Paco Amoroso, y 'Berghain' de Rosalía, ocupan el segundo y tercer lugar.
A continuación la lista completa de los 50 mejores temas:
- Johann Vera - 'Nada Importa En Verdad'
- Weed420 - 'Maluca'
- Manuel Turizo y Ryan Castro - 'Menos El Cora'
- Isabella Lovestory - 'Vanidad'
- Chino Pacas - 'Ojitos Mentirosos'
- Nick León, Esty y Mediopicky - 'Millennium Freak'
- Yajaira la Beyaca y Genosidra - 'Pukita'
- Danna Paola - 'Khe Calor'
- Sayuri y Sopholov -'Secunena'
- Latin Mafia y Omar Apolo - 'Hecho Para Ti'
- Ela Taubert - '¿Es en serio?'
- Lucrecia Dalt feat. Camille Mandoki - 'Caes'
- Cuco - 'Para Ti'
- Juana Molina - 'Caravanas'
- Miguel Bueno y Juan Duque - 'Solcito'
- Vanita Leo - 'La Cumbia Wepa'
- GALE - 'Bolos'
- Jombriel, DFZM y Jøtta - 'Vitamina'
- Natanael Cano y Gabito Ballesteros - 'Perlas Negras'
- Boza y Sech - 'París'
- Joven Miko - '¿Qué pasa?'
- Ku Klux Klan de Santa Fe - 'Claves'
- Los Sufridos - 'Poloché'
- Rosa Pablo y Paopao - 'ME QUEDO AKÍ'
- RØZ, Peso Pluma - 'Apaga La Luz'
- Rusowsky - 'Altagama'
- Iván Cornejo - 'Me prometí'
- Wampi - 'RICA Y TO'
- Judeline - 'Chica de Cristal'
- Neton Vega - 'Loco'
- Karol G y Feid - 'Verano Rosa'
- Yeri Mua y Six Sex - 'Ya Cogí Con Otro'
- PJ Sin Suela y RaiNao - 'FAVORITO'
- Natalia Lafourcade - 'Cancionera'
- Carin León y Kacey Musgraves - 'Perdidos en la traducción'
- Rauw Alejandro - 'Carita Linda'
- Mon Laferte, Natalia Lafourcade y Silvana Estrada - 'Mi único amor'
- Elena Rose y Justin Quiles - 'Cosita Linda'
- Milo J y Trueno - 'Gil'
- Guitarraricadelafuente - 'Port Pelegrí'
- Alejandro Sanz - 'Palmeras en el Jardín'
- Macario Martínez - 'Sueña Lindo, Corazón'
- Andry Kiddos - 'Asimilando'
- Álvaro Díaz - 'PARANOIA'.
- Planta Industrial - 'Anormales'
- Bad Bunny - 'DtMF'
- Fuerza Regida - 'Marlboro Rojo'
- Rosalía - 'Berghain'
- Ca7riel y Paco Amoroso - '#Tetas'
- Bad Bunny - 'Baile Inolvidable'
Compartir