El 'Spiderman' que conmueve en redes: conductor se detuvo para ayudar a una persona con discapacidad

La escena quedó registrada en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

'Spiderman´, mientras se dirigía a un evento infantil, detuvo su vehículo para ayudar a una persona en silla de ruedas a cruzar una concurrida avenida.

El hecho ocurrió en la ciudad de Jonesboro, en el estado de Arkansas, cuando un conductor caracterizado como Spiderman observó que una persona en silla de ruedas tenía dificultades para cruzar una intersección con alto tráfico.

La escena quedó registrada en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La Policía difundió las imágenes

El Departamento de Policía de Jonesboro compartió el video captado por cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa cómo el conductor acompaña a la persona hasta que logra cruzar la avenida de forma segura, antes de continuar su camino hacia un evento infantil donde trabajaría caracterizado como el popular superhéroe.

SPIDERMAN EXISTE 🕸️



...Y ayudó a una señora en silla de ruedas‼️

La Policía de Jonesboro, Arkansas, difundió

el #video de un automovilista disfrazado de #Spiderman que en su camino a una fiesta infantil ayudó a cruzar una calle, a una persona discapacitada❤️ #marvel… pic.twitter.com/jIlaFomhpr — Códigos (@codigosgto) July 23, 2026

El gesto se volvió viral en redes sociales

La publicación generó una rápida respuesta en plataformas digitales, donde miles de usuarios destacaron la actitud del conductor.

Los comentarios resaltaron que la solidaridad no depende de tener poderes extraordinarios, sino de la disposición para ayudar a quienes lo necesitan en el momento oportuno.

Para muchos usuarios, la escena dejó un mensaje sobre la importancia de los pequeños actos de empatía y colaboración que pueden marcar una diferencia en la vida de otras personas.