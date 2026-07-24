El 'Spiderman' que conmueve en redes: conductor se detuvo para ayudar a una persona con discapacidad
Un automovilista vestido como Spiderman se convirtió en protagonista de un gesto de solidaridad en Arkansas, Estados Unidos.
La escena quedó registrada en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Captura de video
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Actualizado:
24 jul 2026 - 09:22
'Spiderman´, mientras se dirigía a un evento infantil, detuvo su vehículo para ayudar a una persona en silla de ruedas a cruzar una concurrida avenida.
El hecho ocurrió en la ciudad de Jonesboro, en el estado de Arkansas, cuando un conductor caracterizado como Spiderman observó que una persona en silla de ruedas tenía dificultades para cruzar una intersección con alto tráfico.
La escena quedó registrada en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.
La Policía difundió las imágenes
El Departamento de Policía de Jonesboro compartió el video captado por cámaras de seguridad de la zona.
En las imágenes se observa cómo el conductor acompaña a la persona hasta que logra cruzar la avenida de forma segura, antes de continuar su camino hacia un evento infantil donde trabajaría caracterizado como el popular superhéroe.
El gesto se volvió viral en redes sociales
La publicación generó una rápida respuesta en plataformas digitales, donde miles de usuarios destacaron la actitud del conductor.
Los comentarios resaltaron que la solidaridad no depende de tener poderes extraordinarios, sino de la disposición para ayudar a quienes lo necesitan en el momento oportuno.
Para muchos usuarios, la escena dejó un mensaje sobre la importancia de los pequeños actos de empatía y colaboración que pueden marcar una diferencia en la vida de otras personas.
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