Shakira promete mantener su amistad con los Ghetto Kids de Uganda

Shakira compartió un emotivo mensaje de despedida con los niños de los Ghetto Kids, agrupación de bailarines de Uganda con la que compartió escenario durante sus recientes presentaciones.

“Vamos a ser amigos para siempre, se los prometo”, le dijo la cantante a los integrantes del grupo.

Shakira también aseguró que mantendría el contacto con los niños cuando regresen a Uganda y planteó la posibilidad de reencontrarse en Madrid, donde tiene previstos algunos conciertos.

El momento ocurrió después de que la artista compartiera escenario con los Ghetto Kids durante una de sus presentaciones.

Posteriormente, Shakira publicó en sus redes sociales un mensaje en el que agradeció a los artistas invitados que la acompañaron y destacó los momentos vividos durante sus recientes espectáculos.

“Estas dos noches en Brooklyn, Nueva York, estuvieron llenas de magia”, escribió la cantante, quien mencionó sus presentaciones junto a Tyla, Burna Boy y Ed Sheeran, además del cierre del espectáculo junto a Wyclef y los Ghetto Kids.

Shakira aseguró que estas experiencias quedarán para siempre en su memoria y agradeció a sus invitados, colegas, amigos y seguidores por acompañarla y rodearla de cariño.