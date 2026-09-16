Kim Kardashian es indemnizada por el robo en París, recibe un euro

Museo dueño del vestido de Marilyn Monroe dice que Kim Kardashian no lo dañó en la Met Gala

Un tribunal de París concedió a Kim Kardashian una indemnización de 1 euro, aproximadamente USD 1,15, por el robo a mano armada del que fue víctima durante la Semana de la Moda de París en 2016.

La cantidad fue la misma que ella había solicitado, pues buscaba un reconocimiento judicial del daño sufrido más que una compensación económica.

El robo ocurrió durante la Semana de la Moda

El 2 de octubre de 2016, varios hombres ingresaron al Hôtel de Pourtalès, donde se hospedaba Kardashian. Dos de ellos, disfrazados de policías, entraron a su habitación, la inmovilizaron y huyeron con joyas valoradas en más de USD 6 millones, entre ellas un anillo de diamantes.

“Esta fue la experiencia más aterradora de mi vida”. Kim Kardashian, empresaria y figura televisiva.

Entre las joyas robadas a Kim Kardashian en París estaba un anillo de diamantes valorado en millones de dólares. Redes Sociales.

Ocho personas fueron declaradas culpables

En 2025, ocho personas fueron declaradas culpables por su participación en el robo. Varios de los implicados tenían entre 60 y 70 años, por lo que en Francia fueron conocidos como los “abuelos ladrones”.

Debido al tiempo que ya habían pasado en prisión preventiva, ninguno regresó a la cárcel tras el fallo.

Kardashian dice que solo quería justicia

Kardashian y su estilista Simone Harouche, quien también estuvo presente durante el asalto, aseguraron que la decisión judicial representa un reconocimiento a lo ocurrido.

“La decisión de hoy no se trata de la compensación, sino de responsabilidad y reconocimiento”. Kim Kardashian, empresaria y figura televisiva.

Harouche también recibió una indemnización simbólica de 1 euro.

En cambio, un antiguo recepcionista del hotel recibió 109 516 euros, unos USD 126 000, mientras que el establecimiento obtuvo una compensación de 50 000 euros.