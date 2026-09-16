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Economía

Empresas cuentan con vacantes en áreas técnicas y de servicios en Ecuador

Empleos temporales y permanentes en áreas logísticas, comerciales, mantenimiento, servicio al cliente y otras han sido anunciadas por empresas en Ecuador.

Empresas mantienen abiertas convocatorias de empleo en Ecuador, con vacantes temporales y permanentes.

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Autor

Melany Oñate D.

Actualizada:

16 sep 2026 - 11:49

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Empresas en Ecuador han difundido vacantes para empleos temporales y permanentes en atención al cliente, ventas, mantenimiento, logística, servicios financieros, salud y tecnología. 

Una de las convocatorias más grandes es la de la empresa Etafashion, que busca contratar cerca de 400 personas para la temporada de octubre a diciembre

400 plazas temporales

Etafashion busca asesores comerciales y de servicio al cliente, cajeros, personal de bodega y logística y promotores de crédito. Las vacantes estarán disponibles en Quito, Sangolquí, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Latacunga, Riobamba, Babahoyo, Ibarra, Manta, Machala, Loja y Santo Domingo.

Entre los requisitos están: 

  • Ser mayor de edad
  • Contar con orientación al servicio al cliente
  • Tener disponibilidad para trabajar fines de semana y feriados

Para varios cargos de piso de venta no se exige amplia experiencia previa.

Las hojas de vida se pueden entregar en las tiendas o enviar al correo seleccionth@etafashion.com, indicando la ciudad y el cargo. 

Perfiles técnicos se requieren en Guayaquil

De Prati tiene disponibles dos vacantes para técnicos de mantenimiento en Guayaquil. Los seleccionados deberán realizar inspecciones, verificar equipos e instalaciones y apoyar en trabajos de mantenimiento y remodelación.

Vacante en el área legal en Quito

Banco Solidario busca un consultor legal con título de tercer nivel en Derecho o áreas relacionadas y al menos tres años de experiencia en cargos similares.

Las postulaciones para estas plazas se realizan principalmente a través de Multitrabajos, donde los aspirantes deben crear un perfil y aplicar directamente a cada convocatoria.

Encuentra empleo: una opción en línea de búsqueda

Encuentra Empleo es la bolsa pública de trabajo del Ministerio del Trabajo y Desarrollo Humano. Su objetivo es conectar de forma gratuita a personas que buscan empleo con empresas e instituciones que necesitan contratar personal. 

Los usuarios pueden registrar y actualizar su hoja de vida, revisar vacantes, postular directamente y dar seguimiento a sus aplicaciones. Además, la plataforma ofrece capacitaciones y apoyo para coordinar entrevistas.

La plataforma trabaja con empresas privadas, instituciones públicas y organizaciones de distintos sectores productivos . Entre las áreas que aparecen en el sistema están salud, construcción, servicios financieros, ventas, tecnología, logística, industria, turismo, alimentación y agricultura. 

De acuerdo con las cifras del Ministerio del Trabajo y Desarrollo, entre enero y agosto de 2026, 53 093 personas consiguieron un puesto laboral a través de la plataforma Encuentra Empleo

Además, más de 29 000 personas participaron en capacitaciones gratuitas en áreas administrativas, de servicios y tecnología.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, entre enero y agosto de 2026, en Ecuador se registraron más de 470 000 nuevos contratos vigentes. Solo en agosto se contabilizaron más de 66 000.

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