Kim Kardashian pide un euro como recompensa por el robo de 9 millones de euros en París

La empresaria fue víctima de un robo en 2016 en el que perdió 9 millones de euros.

La empresaria Kim Kardashian solicitó una indemnización simbólica de un euro por los daños que sufrió durante un asalto en 2016, mientras se desarrollaba la Semana de la Moda, en París.

El asalto ocurrió la noche del 3 de octubre de 2016, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el apartamento donde se hospedaba la celebridad.

Sus abogados mencionaron an que la reconocida influencer no busca una compensación económica, sino justicia y una reparación simbólica por los daños físicos y mentales generados tras el traumático suceso.

La maniataron y amordazaron

Kardashian cuenta que los asaltantes la maniataron, amordazaron y le robaron sus joyas valoradas en aproximadamente 9 millones de euros, entre esas se encontraba su anillo de compromiso.

El caso ya tuvo un veredicto en mayo de 2025, cuando se declaró culpables a los principales implicados por robo en banda organizada y secuestro.

Sin embargo, las condenas fueron leves debido a que los asaltantes eran adultos mayores. La pena más alta fue de tres años de prisión, mientras que otros acusados tuvieron sentencias menores y otros no fueron a prisión debido a su avanzada edad.

Pese al impacto que representó el suceso para Kardashian, expresó que se siente satisfecha con el veredicto, mencionando que siente haber hecho justicia.

Finalmente la nueva audiencia busca definir la reparación económica simbólica por los daños sufridos, aunque la cifra reclamada sea solo de un euro.