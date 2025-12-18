Kudai y Kiruba se unen por primera vez para brindar dos conciertos en Ecuador

Kudai anunció un concierto en Quito y Guayaquil junto a Kiruba, en 2026.

La música que marcó a toda una generación volverá a sonar en vivo. Kudai y Kiruba, unirán sus voces por primera vez para ofrecer dos conciertos en Ecuador en marzo de 2026.

El anuncio fue realizado este jueves 18 de diciembre de 2025 por la productora TopShows. Estas bandas de pop latino y ecuatoriano se presentarán en Quito y Guayaquil.

Fechas de los conciertos

Quito: jueves 12 de marzo de 2026 , en el Coliseo Rumiñahui , a las 20:00.

jueves , en el , a las 20:00. Guayaquil: sábado 14 de marzo de 2026 , en el Centro de Convenciones , a las 20:00.

Según la organización del evento, Kudai ofrecerán “un show lleno de emociones, nostalgia y recuerdos eternos. Mientras que Kiruba, el grupo femenino de pop ecuatoriano, se presentarán por última vez.

La preventa exclusiva de entradas arranca este viernes 19 de diciembre, desde las 10:00, a través del portal y puntos físicos de TicketShow, únicamente con tarjetas Produbanco. Los beneficios son:

10% de descuento.

Hasta 10 meses sin intereses.

Vigente hasta el domingo 21 de diciembre o hasta agotar stock.

o hasta agotar stock. El descuento aplica solo a las primeras 300 entradas online por ciudad.

Precios de las entradas

Quito –Coliseo Rumiñahui Tribuna: 40 dólares

Preferencia: 60

Golden: 75

Sillas Kiruba Box: 100

Sillas Kudai Box: 120 Guayaquil – Centro de Convenciones Preferencia: 50 dólares

Sillas Kiruba Box: 90

Sillas Kudai Box: 120

Los valores no incluyen IVA ni cargos por servicio. Además, TopShow anunció que todas las localidades son numeradas. Aún se desconoce cuándo se abrirá la venta general de entradas.