Ricardo Arjona confirma conciertos en Quito y Guayaquil; este es el precio de las entradas

Ricardo Arjona vuelve a los escenarios para promocionar su disco 'Seco'.

El artista guatemalteco Ricardo Arjona volverá a Ecuador en 2026. Como parte de su gira mundial 'Lo que el Seco No Dijo' tendrá dos conciertos en Quito y Guayaquil.

Ricardo Arjona volvió a los escenarios a nivel internacional tras varios años de suspenso por problemas de salud. Su tour busca promocionar su último álbum 'Seco', nombrado así por su apodo de la niñez.

Este proyecto musical reúne 12 canciones que reflejan "la esencia más íntima y honesta de su trayectoria musical". Estas son: 'Barcelona', 'Despacio que hay prisa', '70%', 'Luna', 'Poquita fe', 'Motel revolución', 'Nirvana', 'Gritas', 'Mentira', 'Mujer', 'Un gran gusto conocerte' y 'Todo termina'.

La gira iniciará el 30 de enero de 2026 y recorrerá Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina y Chile.

En Ecuador, sus shows serán el 6 de agosto en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito y el 8 de agosto en el Estadio Modelo Alberto Spencer de Guayaquil.

Las entradas están a la venta a través de TicketShow. La preventa exclusiva será con tarjetas Banco Pichincha y Deuna desde las 10:00 del 15 y 16 de diciembre del 2025.

Mientras que la venta general de entradas arrancará el 17 de diciembre a las 10:00 por los canales físicos y digitales de TicketShow.

Los precios de las entradas son:

GUAYAQUIL

Estadio Alberto Spencer

Arjona Box: 230 dólares

Output Box: 190 dólares

Cancha: 140 dólares

Fan: 90 dólares

VIP: 65 dólares

General: 35 dólares

QUITO

Estadio Aatahualpa