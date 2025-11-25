Sebastián Yatra confirma dos conciertos en Ecuador en 2026; estos son los precios y fechas

Sebastián Yatra es un cantante, compositor y actor colombiano que ha alcanzado fama internacional por su versatilidad musical

Sebastián Yatra volverá a Ecuador en 2026 con dos conciertos que formarán parte de su gira internacional 'Entre Tanta Gente Tour'.

Quito y Guayaquil han sido confirmadas como sedes para el reencuentro del artista colombiano con su público ecuatoriano.

La productora Output, encargada de la organización de estos eventos en el país, adelantó que las dos fechas del concierto serán “para cantar, bailar y vivir una emoción que muchos estaban esperando.”, señalaron en redes sociales.

Fechas y lugares confirmados

Quito Fecha : 30 de abril de 2026

Lugar: Coliseo General Rumiñahui Guayaquil Fecha : 2 de mayo de 2026

: Lugar: Estadio Modelo

“Este tour me está impactando no solo como artista, sino como persona. Nació de una necesidad: reconectar. Sentir de nuevo de cerca a la gente… Eso es la vida, eso es mi vida, entre tanta gente”, expresó Yatra, según Output.

Venta de entradas y precios

Los boletos, para ver y escuchar al intérprete de ‘Tacones Rojos’, ‘Pareja del Año’ y ‘Vagabundo’, estarán disponibles desde el lunes 1 de diciembre de 2025, a partir de las 10:00, a través de la plataforma Ticketshow y en puntos de venta autorizados.

Los precios de las entradas serán válidos para Quito y Guayaquil: