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Lady Gaga y Doechii lanzan 'Runway': La canción de 'El diablo viste a la moda 2'

El tema forma parte de la banda sonora de "El diablo viste a la moda 2" y destaca por su estética fashion.

Lady Gaga & Doechii estrenan el video musical de “RUNWAY”

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Autor

Tamara López

Fecha de publicación

28 abr 2026 - 08:23

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La cantante Lady Gaga y la rapera Doechii estrenaron el videoclip de “Runway”, una propuesta que mezcla música y alta costura.

El tema forma parte de la banda sonora de El diablo viste a la moda 2, y su video destaca por una estética inspirada en las pasarelas más exclusivas.

A lo largo del videoclip, ambas artistas lucen looks extravagantes y vestuarios que rinden homenaje a la alta moda, convirtiendo cada escena en un desfile visual.

La producción refuerza el vínculo entre la música y el universo fashion que caracteriza a la franquicia, posicionando a “Runway” como una de las piezas clave de su banda sonora.

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