Lady Gaga y Doechii lanzan 'Runway': La canción de 'El diablo viste a la moda 2'
El tema forma parte de la banda sonora de "El diablo viste a la moda 2" y destaca por su estética fashion.
Lady Gaga & Doechii estrenan el video musical de “RUNWAY”
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Fecha de publicación
28 abr 2026 - 08:23
La cantante Lady Gaga y la rapera Doechii estrenaron el videoclip de “Runway”, una propuesta que mezcla música y alta costura.
El tema forma parte de la banda sonora de El diablo viste a la moda 2, y su video destaca por una estética inspirada en las pasarelas más exclusivas.
A lo largo del videoclip, ambas artistas lucen looks extravagantes y vestuarios que rinden homenaje a la alta moda, convirtiendo cada escena en un desfile visual.
La producción refuerza el vínculo entre la música y el universo fashion que caracteriza a la franquicia, posicionando a “Runway” como una de las piezas clave de su banda sonora.
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