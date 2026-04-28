Lady Gaga y Doechii lanzan 'Runway': La canción de 'El diablo viste a la moda 2'

La cantante Lady Gaga y la rapera Doechii estrenaron el videoclip de “Runway”, una propuesta que mezcla música y alta costura.

El tema forma parte de la banda sonora de El diablo viste a la moda 2, y su video destaca por una estética inspirada en las pasarelas más exclusivas.

A lo largo del videoclip, ambas artistas lucen looks extravagantes y vestuarios que rinden homenaje a la alta moda, convirtiendo cada escena en un desfile visual.

La producción refuerza el vínculo entre la música y el universo fashion que caracteriza a la franquicia, posicionando a “Runway” como una de las piezas clave de su banda sonora.