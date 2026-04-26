Cinco datos clave que debe saber antes de ver 'El Diablo Viste a la Moda 2'

Anne Hathaway, Meryl Streep y Stanley Tucci volverán a interpretar a Andrea 'Andy' Sachs, Miranda Priestly y Nigel Kipling en la secuela del filme estrenado en 2006

Después de 20 años del impacto cultural y taquillero de El Diablo viste a la moda (2006), llega su secuela: 'El Diablo Viste a la Moda 2', con grandes expectativas entre los cinéfilos mexicanos y amantes de la moda.

La continuación reúne a las figuras que marcaron toda una generación: Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, entre otras caras que regresan para explorar nuevos giros en el competitivo mundo editorial y fashionista que consagró a la primera cinta.

Asimismo, el equipo original creativo, incluido el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, regresan para intentar replicar y ampliar el concepto del clásico de 2006.

La cinta se estrena el jueves 30 de abril a escala nacional. Aquí cinco claves que debes saber antes de verla.

1. Regresan personajes icónicos

El Diablo Viste a la Moda 2 traerá de regreso a casi todos los personajes más icónicos que vimos en la primera entrega de la película:

Miranda Priestly (Meryl Streep)

Andrea Sachs (Anne Hathaway)

Emily Charlton (Emily Blunt)

Nigel (Stanley Tucci)

2. La trama: un cambio de poder

La historia se sitúa unos 20 años después de la original. Miranda sigue al frente de la revista Runway, pero se enfrenta al declive de los medios impresos y a la falta de anunciantes

La rivalidad: Emily Charlton ahora es una poderosa ejecutiva de una empresa de marcas de lujo. Miranda se ve obligada a buscarla para obtener la inversión necesaria y salvar la revista.

Emily Charlton ahora es una poderosa ejecutiva de una empresa de marcas de lujo. Miranda se ve obligada a buscarla para obtener la inversión necesaria y salvar la revista. El rol de Andy: Se integra como editora de reportajes y se teoriza que su éxito en los medios digitales (posiblemente como influencer o periodista de internet) será clave para modernizar a Miranda

3. Nuevos rostros y locaciones

Nuevos actores: Se unen al reparto figuras como Kenneth Branagh (interpretando al esposo de Miranda), Simone Ashley , Lucy Liu y Justin Theroux

Se unen al reparto figuras como (interpretando al esposo de Miranda), , y Producción internacional: El rodaje se llevó a cabo en ciudades como Nueva York, Milán y locaciones en el Lago Como, prometiendo un espectáculo visual de moda global.

4. Datos curiosos para fans

Condición de las actrices: Meryl Streep y Anne Hathaway solicitaron que la película no abordara estándares de delgadez extrema, buscando representar mayor diversidad corporal.

Meryl Streep y Anne Hathaway solicitaron que la película no abordara estándares de delgadez extrema, buscando representar mayor diversidad corporal. Inspiración: La trama parece paralelizar el retiro de figuras reales de la moda, como Anna Wintour, y abordará la tensión entre el legado del pasado y el futuro digital

5. Fecha de estreno

El Diablo Viste a la Moda 2 se estrenará el 1 de mayo del 2026, llegando a la pantalla grande como uno de los tantos estrenos que nos esperan el siguiente año.



