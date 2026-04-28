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Ecuador

Choque en la Vía a La Costa deja seis heridos y caos vehicular

El impacto generó escenas de caos y preocupación entre quienes circulaban por el kilómetro 19.5 a la altura de la Iglesia Casa de Fe.

El accidente provocó congestión vehicular en uno de los principales accesos a la ciudad

Bomberos Guayaquil

Autor

Bayron Manzaba

Fecha de publicación

28 abr 2026 - 09:30

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Un fuerte accidente sacudió la mañana de este martes 28 de abril de 2026 en la Vía a la Costa, donde un choque entre vehículos pesados dejó varios heridos y complicó el tránsito.

El siniestro ocurrió antes de llegar al sector de Chongón, a la altura de la Iglesia Casa de Fe, cuando un camión y una volqueta cargada con material pétreo colisionaron. 

El impacto generó escenas de caos y preocupación entre quienes circulaban por la zona. 

Seis heridos y despliegue de emergencia

Se reportan al menos seis personas heridas, quienes fueron trasladadas a distintas casas de salud. 

Equipos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y agentes de tránsito acudieron al sitio para atender la emergencia y controlar la situación.

El accidente provocó congestión vehicular en uno de los principales accesos a la ciudad, mientras se realizaban labores de rescate y retiro de los vehículos involucrados.

Las causas del siniestro aún están bajo investigación, mientras las autoridades recomiendan conducir con precaución, especialmente en condiciones de alto tráfico y presencia de vehículos pesados.

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