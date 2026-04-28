Choque en la Vía a La Costa deja seis heridos y caos vehicular
El impacto generó escenas de caos y preocupación entre quienes circulaban por el kilómetro 19.5 a la altura de la Iglesia Casa de Fe.
El accidente provocó congestión vehicular en uno de los principales accesos a la ciudad
Bomberos Guayaquil
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Fecha de publicación
28 abr 2026 - 09:30
Un fuerte accidente sacudió la mañana de este martes 28 de abril de 2026 en la Vía a la Costa, donde un choque entre vehículos pesados dejó varios heridos y complicó el tránsito.
El siniestro ocurrió antes de llegar al sector de Chongón, a la altura de la Iglesia Casa de Fe, cuando un camión y una volqueta cargada con material pétreo colisionaron.
El impacto generó escenas de caos y preocupación entre quienes circulaban por la zona.
Seis heridos y despliegue de emergencia
Se reportan al menos seis personas heridas, quienes fueron trasladadas a distintas casas de salud.
Equipos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y agentes de tránsito acudieron al sitio para atender la emergencia y controlar la situación.
El accidente provocó congestión vehicular en uno de los principales accesos a la ciudad, mientras se realizaban labores de rescate y retiro de los vehículos involucrados.
Las causas del siniestro aún están bajo investigación, mientras las autoridades recomiendan conducir con precaución, especialmente en condiciones de alto tráfico y presencia de vehículos pesados.
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