Karol G en Ecuador: Lista de precios y fechas de preventa para su concierto

Karol G es una artista colombiana que ha cosechado grandes logros dentro de su carrera musical.

Karol G regresa a Ecuador con su gira "Viajando por el Mundo Tropitour", el 15 de enero de 2027, en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

La preventa de entradas, exclusiva para tarjetas Mastercard Banco del Pacífico, inicia el 29 de abril de 2026, y la venta general comienza el 30 de abril.

Conoce el precio de las entradas:

General: USD 40

VIP: USD 75

Fan: USD 110

Palco: 150

Cancha: USD 180

Outpt Box: USD 220

Front Box: USD 280

200 Copas Pit: 350

Los precios de las entradas para el concierto de Karol G varían según la ubicación de los asistentes al escenario.

Los boletos pueden ser adquiridos en línea, a través de TicketShow.