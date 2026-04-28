Karol G en Ecuador: Lista de precios y fechas de preventa para su concierto
La venta general de las entradas comienza el 30 de abril
Karol G es una artista colombiana que ha cosechado grandes logros dentro de su carrera musical.
Redes sociales
Compartir
Fecha de publicación
28 abr 2026 - 19:24
Karol G regresa a Ecuador con su gira "Viajando por el Mundo Tropitour", el 15 de enero de 2027, en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.
La preventa de entradas, exclusiva para tarjetas Mastercard Banco del Pacífico, inicia el 29 de abril de 2026, y la venta general comienza el 30 de abril.
Conoce el precio de las entradas:
- General: USD 40
- VIP: USD 75
- Fan: USD 110
- Palco: 150
- Cancha: USD 180
- Outpt Box: USD 220
- Front Box: USD 280
- 200 Copas Pit: 350
Los precios de las entradas para el concierto de Karol G varían según la ubicación de los asistentes al escenario.
Los boletos pueden ser adquiridos en línea, a través de TicketShow.
Compartir