Laura Pausini confirma fecha y lugar de concierto en Ecuador con 'Yo Canto World Tour'

La cantante italiana Laura Pausini confirmó que llegará a Ecuador en 2026 con su gira 'Yo Canto World Tour'. La venta de entradas empezará el viernes 12 de septiembre del 2025.

Bajo el lema 'Esta vez nos escucharán todos', la interprete de 'Amores extraños' empezará su gira en España y luego recorrerá países de Latinoamérica, Norteamérica y Europa.

Los países que visitará serán Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, México, República Dominicana y Puerto Rico. Pero también llegará a Estados Unidos con conciertos en Miami, Orlando, Dallas, Los Ángeles, Chicago, Toronto y Nueva York.

En Ecuador, su show se realizará en el Coliseo General Rumiñahui el próximo 24 de abril del 2026. Sin embargo, la venta de entradas empezará a las 11:00 del viernes 12 de septiembre del 2025.

Los fanáticos pueden adquirir los boletos vía online en www.ticketshow.com.ec y puntos físicos de Quito, Guayaquil y Cuenca. Los precios son:

General : 50 dólares

: 50 dólares Preferencia : 85 dólares

: 85 dólares Butacas : 140 dólares

: 140 dólares VIP : 160 dólares

: 160 dólares Golden Box: 220 dólares

Este año también se espera el lanzamiento de su próximo álbum 'Yo Canto 2′, que continúa el legado de 'Yo Canto’, donde rindió homenaje a los grandes clásicos italianos después de recibir su primer Grammy.