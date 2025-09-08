12 bandas ecuatorianas fueron seleccionadas para tocar en el escenario del QuitoFest 2025

El Quito Fest tendrá su edición número 22 este 2025.

La edición 22 del QuitoFest aún no tiene fecha definida. Pero este lunes 8 de septiembre de 2025 se anunciaron las 12 bandas ecuatorianas que se presentarán en el escenario.

De acuerdo con el alcalde capitalino, Pabel Muñoz, se busca que la fecha del QuitoFest no coincida con la consulta popular convocada por el presidente Daniel Noboa.

Según Rodrigo Padilla, productor del evento, "670 bandas se inscribieron para las audiciones, 45 clasificaron a las audiciones (...) y 12 fueron elegidas por una curaduría".

Las audiciones en vivo se realizaron en la Plaza Belmonte, Centro de Arte Contemporáneo y el Museo Interactivo de Ciencia.

El festival de música independiente es caracterizado por la afluencia que se suma cada año. El concierto integra a músicos nacionales e internacionales cada año.

Estas son las bandas elegidas: