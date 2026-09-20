'Se me salió la cadera', Alejandra Guzmán sufré incidente durante su concierto en Veracruz  

"Disculpen, creo que se me salió la cadera", dijo Alejandra Guzmán en el inicio de su concierto en Veracruz, la noche del sábado 19 de septiembre de 2026.

Aunque la cantante mexicana intentó seguir con el show, apoyada en sus bailarines, el dolor no se lo permitió. Pidió disculpas a su público y fue retirada en ambulancia del WTC de Boca del Río.

Los organizadores del concierto lamentaron el hecho e informaron que en los próximos días se comunicarán, a través de canales oficiales, si se reprograma el concierto y cuál sería la nueva fecha.

Y, a través de un comunicado oficial, publicado en la cuenta de X de Alejandra, se informpo que la artista se encontraba fuera de peligro y que su cadera ya había sido acomodada.

Horas depués, la Reina del Rock publicó un video donde se la ve cantando, sentada en una camilla de hospital. "Estábamos tan prendidos caray! Pero voy a volver muy pronto, GRACIAS VERACRUZ. Ya estoy bien", escribió la mexicana.