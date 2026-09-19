Shakira convierte Madrid en su ciudad con 12 conciertos 

Shakira da inicio a una serie de 12 conciertos en Madrid que cierran su gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'

Shakira inauguró este 18 de septiembre su esperada residencia en Madrid y lo hizo a lo grande, 54 688 personas asistieron a la primera noche de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en el recinto temporal instalado en Iberdrola Music, bautizado como Macondo Park.

Durante cerca de dos horas, la artista colombiana repasó distintas etapas de su carrera con temas como Antología, Hips Don’t Lie, Chantaje, La Bicicleta, Waka Waka y su sesión con Bizarrap.

El espectáculo incluyó coreografías, varios cambios de vestuario y una puesta en escena creada especialmente para esta residencia.

De la armónica a un guiño mundialista

Entre los momentos que más llamaron la atención estuvo un solo de armónica de Shakira y su mensaje al público español. En uno de los segmentos del concierto lanzó un guiño futbolero al gritar “¡España campeona del mundo!”, provocando la reacción de los asistentes.

La noche también tuvo un componente familiar, sus hijos estuvieron presentes durante el inicio del espectáculo, mientras que entre los invitados de la caminata de apertura aparecieron artistas vinculados al Benidorm Fest.

Madrid tendrá Shakira para rato

Este concierto fue apenas el primero de 12 fechas que la cantante ofrecerá exclusivamente en Madrid durante cuatro fines de semana. La capital española es su única parada europea dentro de esta etapa de la gira.

Los conciertos están programados para el 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, además del 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre de 2026. Todos se realizarán en el Estadio Shakira, un recinto temporal integrado en Iberdrola Music con capacidad para más de 50 000 personas por noche.

Una “Shakiralandia” en Madrid

La experiencia va mucho más allá del concierto. El recinto fue transformado en Macondo Park, una ciudad efímera de aproximadamente 220 000 metros cuadrados con exposiciones, zonas interactivas, gastronomía, literatura, actividades para niños y espacios dedicados a la trayectoria de la artista.

Madrid incluso implementó un operativo especial de movilidad para las 12 fechas, con refuerzo de Metro, autobuses lanzadera y restricciones de tránsito alrededor del recinto ante la llegada de decenas de miles de personas cada noche.

La residencia continuará hasta el 11 de octubre, fecha prevista para cerrar esta etapa internacional de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.