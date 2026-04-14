Perro policía K-9 inmoviliza a hombre que atacó a empleado con arma blanca en San Diego

La rápida acción del equipo K-9 permite controlar al sospechoso tras el ataque reportado.

Un perro policía K-9 interviene para neutralizar a un hombre acusado de apuñalar a un empleado de un estacionamiento en San Diego - California.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso desobedece las órdenes emitidas por los agentes al momento de su intervención.

Además, presenta resistencia incluso frente al uso de herramientas no letales.

Ante la situación, los uniformados disponen la intervención de un canino K-9, que logra reducir al individuo.

El procedimiento se ejecuta como parte de los protocolos policiales ante situaciones de riesgo y resistencia.