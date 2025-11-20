Madre de Nadia Mejía envía emotivo mensaje antes de la gala final del Miss Universo 2025

La madre de Nadia Mejía acompañó en todo el proceso del Miss Universo 2025

A horas de la gran final de Miss Universo 2025, Kathy Lynn Mejía, madre de Nadia Mejía, compartió un emotivo mensaje en Instagram para recordarle a su hija la fuerza, brillo y presencia que tiene para coronarse como la nueva soberana universal.

Desde Bangkok, Tailandia, donde se realizará gala final, la mamá de Nadia compartió este jueves 20 de noviembre un video que muestra a su hija cumpliendo su sueño.

La primera imagen es de un clip de Nadia cuando era pequeña y anhelaba usar una corona. Luego, aparecen momentos de sus participaciones en certámenes de belleza.

"Nunca en mis sueños más salvajes estuve en Tailandia la noche antes de Miss Universo, sabiendo que mi hija caminaría por ese mismo escenario. ¡Que alguien me pellizque!", escribió emocionada Kathy Lynn.

Además, en su mensaje reflexionó sobre la personalidad y esencia que debería tener la Miss Universo. "¿Es ella una corona, un vestido, un momento? ¿O es la mujer cuya luz no necesita anunciarse porque irradia desde un corazón que sabe amar, cómo honrar y cómo levantar cada alma que encuentra?".

Con estas palabras recordó a Nadia que ella es una digna representante mundial porque lleva "esa luz, esa fuerza reverente y ese aura que ilumina un lugar".

"Tu sonrisa brilla más que el oro, tu presencia no tiene comparación. Eres una reina mucho antes de la corona", agregó la madre de la representante ecuatoriana.

Finalmente, la exmiss recordó el amor que le tienen y lo orgullosa que está de ella. "Te amamos hasta la luna y de regreso. Todos te queremos (...) ¡Dios está contigo, Él está a tu lado y va delante de ti en cada paso del camino!", concluyó su mensaje.

La gala final del Miss Universo se verá en Ecuador desde las 20:00 de este juevesa través de YouTube de Miss Universo, Grand TV, Telemundo y Peacock.