Este es el estado de salud de la representante de Jamaica tras fuerte caída en Miss Universo

Miss Jamaica sufrió una aparatosa caída en la gala preliminar del certamen.

La gala preliminar del Miss Universo dejó más de una sorpresa la tarde del jueves 19 de noviembre de 2025. La representante de Jamaica sufrió una fuerte caída.

Durante el desfile preliminar con traje de gala, Gabrielle Henry, representante de Jamaica, cayó desde la pasarela mientras se desfilaba con un ligero vestido de color naranja.

Henry caminó con mucha seguridad luciendo un vestido largo lleno de brillantes. Una especie de capa con tonos degradados la caompañaron en la pasarela.

Sin embargo, tras un giro para retornar, la Miss dio un paso en falso y cayó precipitadamente de la pasarela ante el asombro del público.

El equipo de la organización auxilió a Henry de inmediato. La modelo tuvo que ser retirada de la sala en una camilla.

La jamaiquina fue trasladada a un hospital en Bangkok donde fue atendida enseguida. Los médicos no hallaron fracturas en sus huesos.

Según un comunicado de la Organización Miss Universo Jamaica, la modelo de 28 años sufrió una fuerte caída en la gala previa a la final del certamen.

“Fue trasladada de urgencia al Hospital Paolo Rangsit, donde los profesionales médicos la están atendiendo y han informado que no sufre lesiones que pongan en peligro su vida”, añadió la Organización.

La Organización jamaiquina pidió al público que “mantenga el ánimo, ore por ella y le envíe buenos deseos mientras recibe la atención médica necesaria”.

Raúl Rocha Cantú, presidente de la Organización Miss Universe, visitó a la candidata en el hospital e informó que permanecerá internada esa noche bajo supervisión médica.