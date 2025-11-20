Miss Universo 2025; fecha, hora y dónde ver la final del certamen con la ecuatoriana Nadia Mejía

Nadia Mejía fue elegida Miss Universo Ecuador y compite por el título de la mujer más bella del mundo.

La final de Miss Universo 2025 tendrá lugar este viernes, 21 de nobiembre de 2025, en el Impact Challenger Hall de Tailandia, donde 130 candidatas disputarán la corona más prestigiosa del certamen mundial.

En Ecuador, la gala podrá verse este jueves 20 de noviembre desde las 20:00 a través de YouTube, Grand TV, Telemundo y Peacock, plataformas donde se definirá a la nueva reina universal.

La organización adelantó que esta edición incorporará innovaciones en producción y elección, mayor énfasis en liderazgo y un enfoque renovado en el impacto social.

Durante las últimas semanas, las delegadas participaron en preliminares, entrevistas privadas y diversas actividades que forman parte de la evaluación integral del jurado.

Los organizadores señalan que la gala combinará tradición, tecnología y un fuerte protagonismo de historias personales, aspectos que han elevado el interés global por esta edición.

Tras concluir las competencias preliminares, crecieron las especulaciones sobre las favoritas para avanzar. Los analistas recuerdan que el jurado no solo evalúa belleza, sino seguridad, presencia escénica y dominio de la pasarela, factores clave para definir las primeras clasificaciones.

¿Quiénes son las favoritas para llevarse la corona?

De acuerdo con Polymarket, plataforma internacional de apuestas, varias representantes latinoamericanas figuran entre las posibles destacadas: Colombia, Venezuela, México, Argentina, Perú y Chile.

Entre ellas, Fátima Bosch, de México, ha tomado especial fuerza debido a su presencia mediática y sólidas actuaciones previas.

Por su parte, la ecuatoriana Nadia Mejía también ha captado atención por su carisma, desenvolvimiento escénico y desempeño en las actividades preliminares. Aunque aparece en distintos listados de expertos, los analistas insisten en que la final puede modificar completamente cualquier predicción.