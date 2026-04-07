Mafalda llegará a Netflix con su propia serie. La plataforma de streaming más grande del mundo emocionó a los fanáticos con la primera imagen de la caricatura argentina reconocida a nivel internacional.

La serie de Mafalda será dirigida por Juan José Campanella, quien ganó un Oscar por 'El secreto de sus ojos'. Esta adaptación de las tiras cómicas promete ser fiel al formato original lleno de crítica social, sarcasmo y reflexión.

La niña que odia la sopa llegará a la pantalla chica en 2027, según anunció Netflix junto a una foto en la que se la ve de espaldas sentada en el piso vistiendo su clásico vestido rojo.

La adaptación de la tira cómica del argentino Quino celebra el 60 aniversario del querido personaje de melena negra y moño rojo.

Campanella ha hablado sobre Mafalda y sus recuerdos de la tira publicada en la prensa escrita. “Yo tenía siete u ocho años cuando se publicó el primer compendio de tiras de Mafalda en forma de librito. Mis viejos leían la tira y me decían que yo no la iba a entender. Qué ofensa. Qué desafío. Fui corriendo a comprarlo y todavía me acuerdo venir subiendo la barranca de Melo mientras lo leía, largando carcajadas y admitiendo que, efectivamente, había tiras que no entendía", dijo a medios locales.

"Mafalda y sus amigos no solo me hacían reír muchísimo, sino que de vez en cuando me mandaban al diccionario. Y cada palabra nueva que aprendía venía con el premio de una nueva carcajada”, añadió el director y guionista, quien trabajará de la mano con Gastón Gorali, como co-guionista y productor general.

Esta niña es una de las imágenes más reconocidas en el mundo. Sus tiras cómicas muestran desde la perspectiva de un niño, aunque bastante reflexivo, el mundo, conflictos geopolíticos y la cotideanidad familiar.

Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino y creador de Mafalda, murió el 30 de septiembre de 2020, a los 88 años. Sus últimos días los vivió en Mendoza, Argentina, donde nació el 17 de julio de 1932.