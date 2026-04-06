Bad Bunny estrenará una película de su concierto en Tokio

Bad Bunny llegará a la gran pantalla con su concierto en Tokio, Japón.

El artista puertorriqueño Bad Bunny suma un nuevo hito en su carrera con el anuncio del estreno de “Billions Club Live with Bad Bunny: A Concert Film”, una película que llevará a la pantalla su concierto en Tokio, Japón, el 7 de marzo de 2026

La producción será lanzada el próximo 8 de abril de 2026 a través de Spotify y permitirá que el espectáculo, originalmente concebido como un evento exclusivo, pueda ser visto a nivel global.

La película fue grabada durante la primera presentación del 'Conejo Malo' en Asia, en el Tipstar Dome Chiba, ante una pequeña audiencia, de poco más de 2 300 personas.

Este concierto formó parte de la iniciativa de Spotify “Billions Club Live”, que reúne a artistas cuyas canciones han superado los mil millones de reproducciones en la plataforma. El puertorriqueño Bad Bunny celebró 29 temas que alcanzaron esa cifra.

El repertorio incluyó algunos de sus éxitos más conocidos, y momentos especiales adaptados al contexto japonés, como la interpretación de “Yonaguni”, canción que mezcla español y japonés.

“Este show es prueba de que la música no tiene idioma”. Bad Bunny

Asimismo, destacó la presentación de temas como 'MIA', en la versión salsa y la aparición sorpresa del dúo Jowell & Randy en la popular canción 'Safaera'.

La película se suma a otras entregas del proyecto “Billions Club Live”, dentro de la estrategia de Spotify que busca transformar conciertos exclusivos en contenidos audiovisuales para audiencias globales.

Dentro de la iniciativa “Billions Club Live” se han llevado a cabo conciertos como el de Ed Sheeran en Dublín, Miley Cyrus en París y The Weeknd en Los Ángeles.