Robert Downey Jr. regresa al Universo Cinematográfico de Marvel como Doctor Doom en Avengers: Doomsday.

Marvel Studios presentó este lunes 23 de noviembre de 2026 un nuevo adelanto de Avengers: Doomsday, una de sus producciones más esperadas del año.

El avance vuelve a poner en el centro de la historia a Robert Downey Jr., quien regresa al universo cinematográfico de Marvel como Doctor Doom, después de haber interpretado durante más de una década a Iron Man.

La película, dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, mostrará el enfrentamiento entre distintos universos y el intento de los superhéroes por detener una amenaza que podría destruir sus realidades.

¿Qué revela el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday?

El adelanto muestra el regreso de personajes emblemáticos, entre ellos Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, y Peggy Carter, a quien vuelve a dar vida Hayley Atwell.

También presenta nuevas escenas de los X-Men, incluido Cyclops, interpretado por James Marsden, y anticipa la participación de los Cuatro Fantásticos.

Uno de los elementos centrales es la reunión de diferentes equipos de superhéroes para enfrentar a Victor von Doom, el villano interpretado por Downey Jr.

Robert Downey Jr. pasa de héroe a villano

El actor estadounidense regresa a Marvel con un personaje completamente diferente al de Tony Stark, quien murió en Avengers: Endgame, estrenada en 2019.

Doctor Doom, también conocido como Victor von Doom, es uno de los antagonistas más reconocidos de los cómics de Marvel y tendrá un papel central en el desarrollo de esta nueva historia.

El elenco también incluye a Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Florence Pugh, Anthony Mackie, Tom Hiddleston y Patrick Stewart, entre otros actores.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

Marvel Studios confirmó que la película llegará a los cines de Estados Unidos el 18 de diciembre de 2026. La fecha de estreno para Ecuador deberá consultarse en la cartelera local.

La producción forma parte de la Saga del Multiverso y continuará los acontecimientos desarrollados en las películas y series recientes del estudio.

El tráiler oficial y otros adelantos están disponibles en la página oficial de Disney.