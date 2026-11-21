Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey.

Científicos del MBARI grabaron en 4K a un pez de cabeza transparente a unos 600 metros de profundidad en el océano Pacífico.

Un equipo de científicos del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey (MBARI), en Estados Unidos, logró captar por primera vez en 4K a un extraño pez de cabeza transparente, conocido científicamente como Macropinna microstoma.

El hallazgo ocurrió durante una expedición frente a las costas de California, a unos 90 kilómetros de tierra firme y 600 metros de profundidad. Los investigadores utilizaron un vehículo submarino operado a distancia, llamado Doc Ricketts, para registrar al animal.

Según el instituto, esta es apenas la undécima ocasión en que sus científicos observan esta especie en casi 40 años de exploraciones submarinas.

¿Por qué este pez tiene la cabeza transparente?

El pez, también conocido como pez de ojos de barril, posee una cúpula transparente que protege sus ojos tubulares, ubicados dentro de su cabeza.

A diferencia de otros peces, puede girar sus ojos para observar hacia arriba y hacia adelante, lo que le permite detectar y seguir a sus presas en las profundidades del océano, donde apenas llega la luz solar.

Esta estructura gelatinosa también funciona como protección cuando captura pequeños crustáceos entre los tentáculos urticantes de otros organismos marinos, como los sifonóforos.

Un encuentro de 20 minutos después de miles de inmersiones

Los investigadores observaron al ejemplar durante aproximadamente 20 minutos y aprovecharon una cámara de alta resolución para registrar detalles de sus movimientos y anatomía.

El hallazgo resulta especialmente llamativo porque, durante casi cuatro décadas, MBARI ha realizado alrededor de 7 000 inmersiones submarinas y acumulado más de 41 000 horas de grabaciones, pero solo ha encontrado esta especie en 11 ocasiones.

Además de las imágenes en 4K, el equipo consiguió grabaciones tridimensionales que servirán para futuras investigaciones sobre la visión y las adaptaciones de los animales de aguas profundas.

El instituto informó sobre el encuentro el 28 de octubre de 2026. El anterior avistamiento de esta especie por parte de sus investigadores ocurrió en 2021.