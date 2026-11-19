El cortometraje independiente "Pie pequeño", inspirado en la película "Pie pequeño: En busca del Valle Encantado", presentó su primer tráiler oficial el miércoles 18 de noviembre de 2026.

La fecha de la publicación del tráiler es un guiño a la celebración del lanzamiento de la película original, que se estrenó el 18 de noviembre 1988.

La producción, realizada por el estudio británico Imoria Pictures, propone una nueva versión animada en 3D. "Pie pequeño" no es un remake, ni una secuela del largometraje original.

La dirección está a cargo de Joey Lever, cineasta británico que también participa en el proyecto como actor de voz.

Según explicó Lever en la presentación del tráiler, la iniciativa de realizar el cortometraje nació en 2017, a partir del interés de sus creadores por recuperar la historia que marcó su infancia.

El director define al cortometraje como un homenaje. "Esta no es solo una película sobre un pequeño dinosaurio, es una carta de amor a las historias que permanecen con nosotros", dijo.

Así mismo, Imoria Pictures señala que la producción busca compartir esta propuesta sin fines comerciales.

¿Cuándo se estrena?

Aunque medios especializados sitúan su lanzamiento en 2027, Imoria Pictures todavía no publica una fecha definitiva en su página oficial.

El primer tráiler ya está disponible en el canal de YouTube de Joey Lever y permite conocer el diseño de los personajes y la propuesta visual de esta producción independiente.