Morgan Freeman incursiona en la música a los 89 años con un homenaje al blues.

Después de décadas frente a las cámaras, Morgan Freeman suma una nueva faceta a su carrera a los 89 años. El ganador del Óscar participa como narrador y productor de Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience, un álbum dedicado a las raíces y evolución del blues.

El proyecto reúne 12 canciones que recorren cerca de 100 años de historia, desde clásicos de la década de 1920 hasta sonidos actuales, combinando el blues del Delta del Mississippi con arreglos sinfónicos.

La voz de Morgan Freeman cuenta una historia

La característica voz del actor funciona como hilo conductor del proyecto. Freeman narra mientras reconocidos músicos como Taj Mahal, Keb’ Mo’ y Shemekia Copeland interpretan las canciones.

También participa la Chineke! Orchestra, que grabó parte del proyecto en los históricos Abbey Road Studios de Londres.

Uno de los primeros adelantos fue Death Letter Blues, una reinterpretación del clásico de Son House interpretada por Taj Mahal.

Una historia que comenzó en casa de su abuela

La elección del blues tiene una conexión personal para Freeman. El actor creció en Mississippi y ha contado que escuchó este género por primera vez en el porche de su abuela, en el Delta del Mississippi.

Su relación con esta música se mantuvo durante décadas. Hace 25 años cofundó el Ground Zero Blues Club, en Clarksdale, Mississippi, con el objetivo de preservar y mantener viva la cultura musical de la región.

Ahora, a los 89 años, Freeman utiliza una de las herramientas que lo hizo famoso en Hollywood, su voz, para contar la historia de la música con la que creció.