Mosquito Comedy Fest reunirá a humoristas en Quito para apoyar a Eduardo ‘Mosquito’ Mosquera

Eduardo Mosquito Mosquera durante una obra de teatro en Santo Domingo de los Tsáchilas.

El humor ecuatoriano se reunirá en Quito por una causa solidaria. El Mosquito Comedy Fest llegará al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) el próximo jueves 10 de septiembre de 2026, con la participación de reconocidos actores y comediantes nacionales.

El festival tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar a Eduardo ‘Mosquito’ Mosquera y Pablo Aguirre, dos figuras de la actuación ecuatoriana que atraviesan problemas de salud y requieren recursos para sus tratamientos, según informaron los organizadores.

La jornada se desarrollará de 18:00 a 21:00 y tendrá capacidad para alrededor de 1 500 espectadores.

¿Quiénes estarán en el Mosquito Comedy Fest?

La conducción estará a cargo de Jalal Dubois, mientras que en el escenario participarán Ana María Balarezo, Pancho Viñachi, El Jacky y Monserrath Astudillo.

De acuerdo con la organización, los artistas se sumaron de manera desinteresada al espectáculo como una muestra de apoyo a Mosquera y Aguirre.

El evento también busca rendir homenaje a la trayectoria de Eduardo ‘Mosquito’ Mosquera, uno de los rostros reconocidos del humor y la actuación en Ecuador.

Mosquera ha desarrollado durante décadas una carrera vinculada al teatro y la televisión nacional, con personajes y producciones que lo convirtieron en una figura conocida por varias generaciones de ecuatorianos.

¿Dónde comprar entradas para el Mosquito Comedy Fest?

El Mosquito Comedy Fest se realizará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito. La CCE participa además como coproductora del espectáculo.

Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma PassGo.EC, según la información difundida por la organización.