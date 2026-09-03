Tribunal ordena aprehender a Abdalá Bucaram tras sexta suspensión de audiencia

La audiencia de juicio del caso PruebasCovid_19AgentesAMT volvió a suspenderse por la ausencia de Abdalá Bucaram.

El Tribunal dispuso vigilancia permanente en la clínica donde estaría internado y ordenó que sea aprehendido cuando reciba el alta médica.

Sexta vez que se suspende la audiencia

Por sexta ocasión, no se pudo reinstalar la audiencia de juicio del caso PruebasCovid_19AgentesAMT, en la que Abdalá Bucaram debe comparecer para conocer la resolución oral.

Ante su nueva ausencia, el Tribunal tomó medidas para garantizar su presencia.

Orden de aprehensión contra Abdalá Bucaram

El Tribunal dispuso al Bloque de Búsqueda de la Policía mantener vigilancia permanente en la clínica donde estaría Abdalá Bucaram.

La orden establece que, una vez que reciba el alta médica, deberá ser aprehendido para comparecer ante el Tribunal. Policía verificará su situación médica.

Al igual que en ocasiones anteriores, el Tribunal pidió al Bloque de Búsqueda que acuda al centro médico para verificar si Bucaram puede escuchar la resolución oral dentro de la causa por presunta delincuencia organizada.

Fiscalía pide investigar las suspensiones

Ante la nueva ausencia del procesado, Fiscalía pidió al Tribunal que adopte las acciones correspondientes y que se investiguen las reiteradas suspensiones de la audiencia. La diligencia busca avanzar hasta la lectura de la sentencia del proceso.

Caso PruebasCovid_19AgentesAMT continúa pendiente

El proceso judicial permanece pendiente de la comparecencia de Bucaram para la reinstalación de la audiencia.

Mientras tanto, la Policía deberá mantener la vigilancia en la clínica señalada y ejecutar la orden de aprehensión cuando el procesado reciba el alta médica.