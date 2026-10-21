El álbum de 23 canciones que une los ritmos y el talento de Ecuador

El traile del álbum KVLTVRA muestra la historia personal de Fernando Benavides, productor del disco.

Fernando Benavides, conocido en la industria musical como WYOS, presenta KVLTVRA, un álbum de 23 canciones que busca dar a conocer la diversidad de géneros y ritmos del Ecuador.

El productor, originario de Ibarra, cuenta con 15 años de trayectoria y ha trabajado con diversos artistas de la escena local.

En una breve entrevista con Teleamazonas, Benavides comentó que, tras trabajar de forma independiente con varios músicos, decidió emprender este proyecto para impulsar la unión de las culturas y géneros del país.

WYOS asegura que su objetivo con este álbum es empezar a transformar la industria musical y demostrar el talento que existe en Ecuador. Paso a paso, busca consolidar la propuesta en escena y, a su vez, motivar al público local a consumir la producción nacional.

En redes sociales, el productor realizó el lanzamiento del tráiler oficial del álbum. El concepto del video se enfoca en la niñez y en la historia personal de Benavides.

El audiovisual, de minuto y medio de duración, muestra a un niño tomando una flauta andina y a un adolescente escuchando música; en ambos casos, los personajes son regañados por enfocarse en la música en lugar de atender sus obligaciones diarias.

Con este concepto, Benavides busca transmitir a su audiencia que, a pesar de los obstáculos y las trabas en el camino, es posible lograr grandes proyectos.

Su mensaje es claro: la clave está en persistir y no rendirse ante el primer 'no'.

Los detalles de KVLTVRA

El proyecto tomó forma a partir de diciembre de 2025 y requirió cinco meses de intenso desarrollo.

El álbum tiene un setlist con varios contrastes que reúne a artistas emergentes y consolidados en 23 canciones.

La propuesta fusiona música tradicional y andina con géneros como la bomba, pop, indie, experimental, reguetón, trap y dancehall.

El lanzamiento será el 19 de noviembre con el primer sencillo, seguido de cuatro entregas mensuales hasta estrenar la totalidad del material en marzo.

Setlist del álbum KVLTVRA Captura de redes sociales

Benavides cuenta que varios videos serán grabados en Quito, y destaca que busca marcar un precedente en la escena musical local y así sentar las bases para un segundo álbum de mayor alcance.